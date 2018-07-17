"Відходять титани..." Помер Народний артист України

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Михайла Суслікова любили тисячі українців, а його талантом захоплювалися не тільки в нашій країні

Помер Михайло Сусліков - знаменитий закарпатський хореограф, народний артист України. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі Національної хореографічної спілки України.

Як розповіли колеги Суслікова, серце артиста перестало битися вночі 16 липня.

"Пішов з життя Народний артист України, почесний громадянин міста Ужгород Михайло Сусліков. Співчуваємо рідним та близьким. Його життя нерозривно пов'язане з ансамблем "Юність Закарпаття". 1 січня 2018 року Михайлу Львовичу Суслікову виповнилося 96 років", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

Михайло Сусліков народився в 1922 році в місті Могилів-Подільський Вінницької області. У 1939 році закінчив Київський хореографічний технікум. З 1939 року працював артистом балету у Київському театрі опери і балету імені тараса Шевченка. У 1945-1948 роках працював артистом балету у Запорізькому музично-драматичному театрі. З 1948-го по 1951 рік - артист балету Закарпатського народного хору, пізніше - соліст балету Закарпатської обласної філармонії.

Михайло Сусліков (фото: zakfolkcenter.at.ua)

Працював художнім керівником ансамблю танцю "Свалява". З 1961 року - беззмінний художній керівник ансамблю танцю "Юність Закарпаття". У 1999 році отримав звання Народний артист України.

У соціальних мережах українці висловлюють щирі співчуття родині та близьким Суслікова з приводу непоправної втрати, а також говорять: ціла епоха хореографічного мистецтва Закарпаття пішла у вічність.

Скриншот (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

"Відходять титани..." - написав один юзер.

"Шкода! Я ще в студентські роки танцювала кубинську румбу в його постановці", - згадує Любов Бондаренко.

Скріншот (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

"Невимовна біль втрати! Пішла у вічність легендарна фігура, прекрасна людина! Батя! Глибокі співчуття рідним, близьким... Спочивай з миром, дорогий наш... Пам'ятаємо!" - написала Надія Копча.

Скріншот (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

"Вчора згадувала про Михайла Львовича... Його внесок у мистецтво Закарпаття неоціненний! Співчуття рідним і близьким... Дай бог всім таких хороших років життя!" - додала Катерина Семенченко.

Нагадаємо, на 57 році життя після важкої хвороби помер відомий український письменник, краєзнавець та журналіст.

Відео: РБК-Україна