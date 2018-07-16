"Был добрым и искренним": умер заслуженный журналист Украины

Иллюстративное фото (torange.biz)

Сердце 56-летнего Евгения Цимбалюка перестало биться 15 июля

Умер Евгений Цимбалюк - известный ровенский писатель, краевед и журналист. Он скончался на 57 году жизни после тяжелой болезни.

"Как не печально, уходят в другие миры мои молодые коллеги... Недавно попрощались с Анатолием Криловцем. И вот снова глубокая печаль: не стало Евгения Цимбалюка, поэта, публициста, редактора журнала "Погорина", честного и трудолюбивого украинца... Земля тебе пухом, друг!" - написал в Facebook писатель Юрий Береза.

Скриншот (Facebook/Юрій Береза)

Евгений Цимбалюк - автор многих книг и статей в журналах, сборниках, периодических изданиях по истории Волыни, а также очерков, стихов, песен, публицистики, архивоведческих, краеведческих исследований. Из-под его пера свет увидели почти два десятка поэтических сборников и книг историко-краеведческой тематики.

Цимбалюк был многолетним членом Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины. Он лауреат литературной премии им. Валерьяна Полищука, премии "Золотое перо", дипломант премии имени Ивана Франко в области информационной политики, заслуженный журналист Украины.

Евгений Цимбалюк (фото: radyvyliv.info)

В социальных сетях украинцы выражают искренние соболезнования семье и близким Цимбалюка по поводу невосполнимой утраты, а также вспоминают, каким добрым и искренним он был.

"Действительно очень печально! А все надеялись, что он выкарабкается! Потеря для сочинительства неоценима... Царство Небесное! Вечная память Евгению!" - написала Галина Ковальчук.

Скриншот (Facebook/Юрій Береза)

"Был добрым и искренним другом - коллегой, писателем, просто человеком Таким он останется в моей памяти. Соболезнования семье", - добавил Николай Крывый.

Скриншот (Facebook/Юрій Береза)

Напомним, что 7 июля умер украинский диссидент, политик и общественный деятель Левко Лукьяненко.

Видео: РБК-Украина