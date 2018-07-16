"Був добрим і щирим": помер заслужений журналіст України

Ілюстративне фото (torange.biz)

Серце 56-річного Євгена Цимбалюка перестало битися 15 липня

Помер Євген Цимбалюк - відомий рівненський письменник, краєзнавець та журналіст. Він помер на 57 році життя після важкої хвороби.

"Як не печально, відходять в інші світи мої молодші колеги… Нещодавно попрощалися з Анатолієм Криловцем. І ось знову глибока печаль: не стало Євгена Цимбалюка, поета, публіциста, редактора журналу "Погорина", чесного і працьовитого українця…Земля тобі пухом, друже!" - написав у Facebook письменник Юрій Береза.

Скріншот (Facebook/Юрій Береза)

Євген Цимбалюк - автор багатьох книг і статей в журналах, збірниках, періодичних виданнях з історії Волині, а також нарисів, віршів, пісень, публіцистики, архівознавчих, краєзнавчих досліджень. З-під його пера побачили світ майже два десятка поетичних збірок і книг історико-краєзнавчої тематики.

Цимбалюк був багатолітнім членом Національної спілки журналістів України і Національної спілки письменників України. Він лауреат літературної премії ім. Валер'яна Поліщука, премії "Золоте перо", дипломант премії імені Івана Франка у галузі інформаційної політики, заслужений журналіст України.

Євген Цимбалюк (фото: radyvyliv.info)

У соціальних мережах українці висловлюють щирі співчуття родині та близьким Цимбалюка з приводу непоправної втрати, а також згадують, яким добрим і щирим він був.

"Справді дуже сумно! А всі сподівалися, що він викарапкається! Втрата для письменництва неоціненна... Царство Небесне! Вічна пам'ять Євгенію!" - написала Галина Ковальчук.

Скріншот (Facebook/Юрій Береза)

"Був добрим і щирим другом - колегою, письменником, просто людиною. Таким він залишиться в моїй пам'яті. Співчуття родині", - додав Микола Кривий.

Скріншот (Facebook/Юрій Береза)

Нагадаємо, що 7 липня помер український дисидент, політик і громадський діяч Левко Лук'яненко.

Відео: РБК-Україна