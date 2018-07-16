"Стиль Бохо вам до лиця": Настя Каменських в ковбойських чобітках і короткій сукні "нарвалася" на компліменти

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Каменських буквально в один голос зазначили, що співачка - красуня

Українська поп-співачка Настя Каменських знову похвалилася перед своїми шанувальниками в мережі instagram дуже стильним вбранням.

Так, співачка з'явилася в короткому літньому платті з яскравим квітковим принтом, декороване воланами, і шкіряних ковбойських чобітках. Її образ доповнює ремінь і невелика сумочка – все підібрано в один колір і фактуру.

Зазначимо, що обраний Каменських наряд підібраний в стилі бохо – тренд цього сезону. Стиль бохо відрізняється легкістю і "стильною недбалістю". Прийнято вважати, що його назва походить від ромського "bohmiens" – за назвою жителів Богемії (регіону центральної Європи): ромів і кочівників. Дуже модний сьогодні стиль відрізняється багатошаровістю і свободою: блузи і сорочки, які розвиваються, джинси-кльош. При цьому все повинно бути виконано з натуральних тканин.

"Новий день, як нове життя", - загадково підписала свій знімок Настя Каменських, продублювавши підпис англійською та іспанською мовами.

Настя Каменських блиснула новим образом в стилі бохо (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Каменських опублікувала свій новий портрет з кучерями і натуральним макіяжем.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники української співачки прийшли в захват від її нового стилю.

"Вам дуже до лиця стиль бохо", - зазначає yankodec.

"Згодна! Красуня!" – пише darius_king14.

"Найкрасивіша дівчина", - захоплюється 2heavydope.

"Настюша завжди змінює імідж, молодець", - підкреслює kseniya998.

"Яка мила симпатяжка", - коментує vovanagorodnyi.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Каменських поділилася зі своїми фанами фотографіями з відпочинку у Талліні, Естонія.

При цьому знову на одному з фото шанувальники Камеснких відзначили на її безіменному пальці правої руки кільце, що викликало чимало запитань та обговорень в коментах.

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