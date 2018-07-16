"Бохо стиль вам к лицу": Настя Каменских в ковбойских сапожках и коротком платье "нарвалась" на комплименты

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских буквально в один голос отметили, что певица - красотка

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских вновь похвасталась перед своими поклонниками в сети instagram очень стильным нарядом.

Так, певица предстала в коротком летнем платье с ярким цветочным принтом, декорированное воланами, и кожаных ковбойских сапожках. Также ее образ дополняет ремень и небольшая сумочка – все подобрано в один цвет и фактуру.

Отметим, что выбранный Каменских наряд подобран в бохо стиле – тренд этого сезона. Бохо стиль отличается легкостью и "стильной небрежностью". Принято считать, что его название происходит от ромского "bohmiens" – по названию жителей Богемии (региона центральной Европы): ромов и кочевников. Очень модный сегодня стиль отличается многослойностью и свободой: развевающиеся блузы и туники, джинсы-клеш. При этом все должно быть выполнено из натуральных тканей.

"Новый день, как новая жизнь", - загадочно подписала свой снимок Настя Каменских, продублировав подпись на английском и испанском языках.

Настя Каменских блеснула новым образом в бохо стиле (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Каменских опубликовала свой новый портрет с кудрями и натуральным макияжем.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики украинской певицы пришли в восторг от ее нового стиля.

"Вам очень к лицу бохо стиль", - отмечает yankodec.

"Согласна! Красотка!" – пишет darius_king14.

"Самая красивая девушка", - восхищается 2heavydope.

"Настюша всегда меняет имидж, молодец", - подчеркивает kseniya998.

"Какая милая симпатяжка", - комментирует vovanagorodnyi.

Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Каменских поделилась со своими фанами фотографиями с отдыха в Таллине, Эстония.

При этом вновь на одном из фото поклонники Камеснких отметили на ее безымянном пальце правой руки кольцо, что вызвало немало вопросов и обсуждений в комментах.

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