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"Бомба-ракета": Джамала заінтригувала новою піснею і незвичайним творчим тандемом

STYLERЗірки        14.06.2018 - 15:26
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка навіть відкрила нове звучання пісні

Популярна виконавиця Джамала, яка нещодавно показала, як відпочиває в Києві без пляжів і моря, порадувала своїх шанувальників дійсно дуже приємною і довгоочікуваною новиною. Так, на своїй instagram-сторінці співачка повідомила, що зараз активно займається написанням нової пісні. При цьому фото було зроблено в одній зі студій в Тернополі – "Шпиталь Рекордс".

Також слід підкреслити, що на фото разом з Джамалою – тернопільський музикант Лесик Драчук, який виступає під сольним проектом OMODADA. Він також був барабанщиком в групі Los Colorados.

"Так виглядають щасливі обличчя, які добре попрацювали над новою піснею. Дякую Лесік!  #бомбаракета #зустрілись #нікого#тернопільфайнемісто", - підписала фото Джамала, супроводивши його також хештегами.

Джамала і Лесик Драчук

Джамала заінтригувала новою піснею

Джамала і Лесик Драчук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, через хештег "бомбаракета" деякі підписники співачки навіть припустили, що це може бути назва нової пісні Джамали.

Також у своєму instagram-сторіз Джамала поділилася короткими відео того, як відбувається запис нової пісні.

Джамала

Лесик Драчук

Скріншот instagram.com/jamalajaaa

Така новина дуже припала до душі підписникам Джамали, які давно чекають від неї музичних новинок. Тим більше, у співавторстві з іншими музикантами.

"Лесик!) Наш Лесик з Тернополя!) Як приємно бачіті, що ви працюєте разом! З повагою від всіх Тернополян", - радіє vitaliymar.

"Заінтригували! Цікаво, як буде називатися нова пісня? Чекаємо з нетерпінням!" – зазначає shtykhiuliia.

"Попрацювали, тепер можна відпочити. Чекаємо хіт", - коментує tatianakorr.

"Ого, вау!) Оце так тандем! Дуже-дуже цікаво, що з того буде! Чекаємо з нетерпінням", - ділиться емоціями dreamo4ka.

Джамала

Скріншот коментарів instagram.com/jamalajaaa

Більш того, фани Джамали зазначили, що їхні улюбленці дуже добре без косметики.

"Ви неймовірно красива без мейкапу", - пише tatiana_levit22.

Нагадаємо, у ексклюзивному інтерв'ю STYLER Джамала розповіла, що зараз дуже активно записує новий альбом. Крім того, співачка також зізналася, коли ж фанатам чекати новинку.

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Теги: Джамала
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