Бомж-стайл: Іван Дорн налякав шанувальників зовнішнім виглядом

Фото: Іван Дорн (instagram.com/dorn_ivan)

Співак кардинально змінив імідж

Популярний співак Іван Дорн налякав своїх шанувальників дивним зовнішнім виглядом. Фотографії співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Артист постав перед фанатами в дивному образі – він відростив довге волосся і бороду. Крім того, Іван став віддавати перевагу одягу у вигляді розтягнутої майки і штанів.

Скріншот фото (instagram.com/dorn_ivan)

Шанувальники засмутилися тим, як виглядає їхній кумир і обізвали цей стиль "Бомж-стайл".

"Як бомж! А такий був класний!", "Дроворуб прям", - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/dorn_ivan)

"Бомж стайл, мені подобається, не стрижися", "Боже, який ти, Іван, красивий чоловік", - похвалили шанувальники співака.

Скріншот коментарів (instagram.com/dorn_ivan)

"Класні нині бомжі!", "Ти ржачний!", - написали фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/dorn_ivan)

Знайшлися і ті, хто похвалив співака, припустивши, що Дорн працює зараз над новим альбомом і тому так виглядає.

Це не перший раз Іван Дорн здивував своїх шанувальників. Раніше співак виступив напівголим в церкві.

На початку червня співак влаштував таємний концерт в одній з київських протестантських церков. Дорн презентував новий англомовний альбом "OTD".

Спочатку артист виконав кілька композицій українською мовою, а потім заспівав пісні англійською мовою. Під час однієї з них Дорн оголився до пояса, чим порадував своїх шанувальниць.

"Знамениту Collaba Ваня виконував без футболки. Сказав, що відростив в Києві пузцо", — прокоментували виступ фанати.

Відео: STYLER.rbc.ua