"Бій за кубок Мухаммеда Алі": в мережі Зеленського назвали новим Усиком (фото)

Фото: Володимир Зеленський ( РБК-Україна)

Володимир Зеленський отримав масу позитивних відгуків про нове шоу

Нещодавно Володимир Зеленський опублікував останній випуск свого нового шоу "ZE KUBIKI". Так як блог про спорт для українського шоумена — новий проект, його дуже цікавлять відгуки глядачів, тому він часто проводить опитування у себе на сторінках в соціальних мережах. Приводом для порівняння Зеленського з Усиком став кадр з останнього випуску, який виклав комік у своєму Instagram.

"Стояти! Куди ви, чоловік) Р. S. дивилися останній випуск #zekubiki Як вам? пишіть коментарі...", — написав під фото Зеленський.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/zelenskiy_official

Фото: (instagram.com/zelenskiy_official)

Шанувальники коміка і нового спортивного шоу позитивно поставилися до останнього випуску і навіть неодноразово порівняли його з абсолютним чемпіоном з боксу у важкій вазі Олександром Усиком. Деякі провели паралелі між зображеним на знімку Зеленським і героєм фільму "300 спартанців" 2006 року.

"Сильний", "Мені дуже сподобалося", "Все супер, продовжуй в такому ж дусі", "Блог став якимось живим і цікавим", "Потужно)) ну ви прям дуже крутий)", "Це СПАРТА!!!", "Та ти що. Звір!", "Чуєш, пацанчик! Ну-ка швидко зняв заборону з серіалу "Свати", "Як з 300-а еврейців!! Це Хайфааааааа!)))", "Вандам )))", "Майже Усик)", "Дивилися, дуже круто! P. S. Зелінський МуайТай)", "Зеленський, бій за кубок Мухаммеда Алі)", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/zelenskiy_official

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський розговорився під час тренування.

Відео: (video.rbc.ua)