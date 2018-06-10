Букінгемський палац відсвяткував 92-й день народження королеви Єлизавети II (фото)

Королівська сім'я взяла участь у параді Кінної гвардії

9 червня святкувався день народження британської королеви Єлизавети II. В честь її дня народження пройшов парад Кінної гвардії в Сент-Джеймс парку. Фотографії з параду опубліковані в соціальній мережі Instagram прес-службою Кенсінгтонського палацу.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

"З нагоди 92-ї річниці з дня народження Її Величності члени королівської сім'ї стоять на балконі і спостерігають за польотом. 23 літака взяли участь у польоті", — йдеться в підписи до фотографій.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

"Сьогодні королева та інші члени Королівської родини відвідали парад на честь Дня народження королеви, який розпочався з параду кінних гвардійців - "Trooping the Colour". У цьому році 1-й батальйон The Coldstream Guards був "зворушений", і вперше герцог Йоркський проїхався в ролі полковника гренадерської гвардії на коні з Королівської по імені Елізабет. Він їхав разом з іншими королівськими полковниками, після того, як у грудні 2017 року прийняв посаду полковника від свого батька, герцога Единбурзького", — написали в Кенсингтонському палаці.

Серед інших королівських полковників, які взяли участь у параді виділяють принцесу Рояль (полковник блюзу і королівської сім'ї), принца Уельського (полковник Валлійської гвардії) і герцога Кембриджського (полковника Ірландської гвардії).

У соціальній мережі також показали архівне фото, на якому королева Єлизавета ще молодою відвідує такий же парад.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

"Під час свого правління королева відвідувала "Trooping the Colour" кожен рік, за винятком 1955 році, коли він був скасований через загальний страйк. На фото, тодішня Принцеса Єлизавета супроводжує короля Георга VI в 1947 році. Це був перший похід Її Величності з тих пір, як вона стала полковником Гренадерської гвардії", — повідомляється в підписі до світлини.

Нагадаємо, що нещодавно королева Великобританії Єлизавета II перенесла операцію по видаленню катаракти.

Відео: video.rbc.ua