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Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию

STYLERЗвёзды        08.06.2018 - 22:47
Фото: Елизавета ІІ (The Royal Family)
Фото: Елизавета ІІ (The Royal Family)

Информацию подтвердили в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты. Об этом сообщает BBC.

Известно, что операция была проведена в частной лондонской больнице имени короля Эдварда VII в мае.

Информацию подтвердили в Букингемском дворце.

"Я могу подтвердить, что королева в прошлом месяце успешно перенесла запланированную процедуру по лечению катаракты", — сказал представитель Букингемского дворца.

Фото: Елизавета ІІ (The Royal Family)

В издании отметили, что в июле 1995 года у королевы-матери (мать Елизаветы ІІ) тоже была операция по катаракте в возрасте 94 лет. Семейная история катаракты может повысить риск развития болезни.

Добавим, что ранее британские СМИ заметили, что королева на последних мероприятиях была в очках.

Елизавета II - правящая королева Великобритании из Виндзорской династии, возглавляет государство с 1952 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании, а также наиболее долгоживущим.

Ранее сообщалось, что в честь 65-летия правления Елизаветы II монетный двор Великобритании выпустил гигантскую монету из серебра 999 пробы.

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Теги: Королева Елизавета II, Британская королевская семья
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