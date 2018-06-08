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Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію

STYLERЗірки        08.06.2018 - 22:47
Фото: Єлизавета ІІ (The Royal Family)
Фото: Єлизавета ІІ (The Royal Family)

Інформацію підтвердили в Букінгемському палаці

Королева Великобританії Єлизавета II перенесла операцію по видаленню катаракти. Про це повідомляє BBC.

Відомо, що операція була проведена в приватній лондонській лікарні імені короля Едварда VII в травні.

Інформацію підтвердили в Букінгемському палаці.

"Я можу підтвердити, що королева в минулому місяці успішно перенесла заплановану процедуру по лікуванню катаракти", — сказав представник Букінгемського палацу.

Фото: Єлизавета ІІ (The Royal Family)

У виданні зазначили, що у липні 1995 року у королеви-матері (мати Єлизавети ІІ) теж була операція по катаракті у віці 94 років. Сімейна історія катаракти може підвищити ризик розвитку хвороби.

Додамо, що раніше британські ЗМІ помітили, що королева на останніх заходах була в окулярах.

Єлизавета II - правляча королева Великобританії з Віндзорської династії, очолює державу з 1952 року. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці двадцяти п'яти років, після смерті свого батька, короля Георга VI. Є самим долгоправящим монархом за всю історію Великобританії, а також найбільш довготривалим.

Раніше повідомлялося, що в честь 65-річчя правління Єлизавети II монетний двір Великобританії випустив гігантську монету з срібла 999 проби.

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Теги: Королева Елизавета II, Британская королевская семья
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