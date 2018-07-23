"Був здивований підтримкою": як Олександра Усика зустрічали в Києві

Скріншот фото (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксер розповів, як доставлять його кубок в Україну

Увечері в неділю, 22 липня, боксер Олександр Усик, який став абсолютним чемпіоном світу, повернувся в Україну. Як зустрічали переможця, розповів портал Isport.

В аеропорт "Жуляни" для зустрічі Олександра Усика приїхало чимало журналістів, а також вболівальників та фанатів спортсмена.

Фото: isport.ua

Боксер, який напередодні переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі Світової Суперсерії боксу, повідомив, що у нього поки немає ніяких відчуттів від перемоги і він дуже втомився. Крім того, він сказав, що думає зараз тільки про те, як відпочити і побачити дітей.

"Які відчуття? Та ніяких. Я задрімав на1,5 години в літаку. Після бою ще не спав, емоційно ходив, пив, їв, збирав сумки і літали туди-сюди. Дуже хочеться приїхати додому, прийняти душ і лягти, витягнути ніжки. Далі у мене відпочинок, я дітей давно не бачив. Ми зараз повернулися, поспілкуємося з промоутером, з компанією і обговоримо подальші плани. Я дуже скучив за дітками, хочу, як можна більше побути з дітьми, відпочити і відновитися", - розповів Усік.

Фото: isport.ua

Боксер зізнався, що свою перемогу він присвятив батькам.

"Я говорив, я батькам її присвячую. Мого батька на жаль вже немає, але є люди, які сприяють моєму сходження до якихось титулів у моїй кар'єрі", - сказав Усик і додав, що до своєї перемоги ставиться спокійно.

"Дуже спокійно ставлюся до того, що став абсолютним чемпіоном. Вийшло і слава Богу. Кубок Мохаммеда Алі досить великий, ми не ризикнули брати з собою у ручну поклажу або в багаж. Його на машині везе мій кум. Пояси не знаю, десь у сумках. IBF повинні новий пояс надіслати, решта десь в сумках", - розповів боксер.

Він зазначив, що був дуже здивований підтримкою з боку співвітчизників.

"Підтримкою я був приємно здивований. Мало того, що було багато наших співвітчизників, так і багато місцевих мене підтримував. Я аж подумав: "ого, нічого собі", - сказав Олександр Усик.

Відео: YouTube/"Громадське телебачення"

До речі, Усик після бою з Гассиевым тримав кулаки в відрі з льодом і дякував Україні.

Відео: video.rbc.ua