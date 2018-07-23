"Был удивлен поддержкой": как Александра Усика встречали в Киеве

Скриншот фото (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксер рассказал, как доставят его кубок в Украину

Вечером в воскресенье, 22 июля, боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира, вернулся в Украину. Как встречали победителя, рассказал портал Isport.

В аэропорт "Жуляны" для встречи Александра Усика приехало немало журналистов, а также болельщиков и фанатов спортсмена.

Фото: isport.ua

Боксер, который накануне победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной Суперсерии бокса, сообщил, что у него пока нет никаких ощущений от победы и он очень устал. Кроме того, он сказал, что думает сейчас только о том, как отдохнуть и увидеть детей.

"Какие ощущения? Да никаких. Я вздремнул 1,5 часа в самолете. После боя еще не спал, эмоционально ходил, пил, кушал, собирал сумки и летали туда-сюда. Очень хочется приехать домой, принять душ и лечь, вытянуть ножки. Дальше у меня отдых, я детей давно не видел. Мы сейчас вернулись, пообщаемся с промоутером, с компанией и оговорим дальнейшие планы. Я очень соскучился за детками, хочу, как можно больше побыть с детьми, отдохнуть и восстановиться", - рассказал Усик.

Фото: isport.ua

Боксер признался, что свою победу он посвятил родителям.

"Я говорил, я родителям ее посвящаю. Моего отца сожалению уже нет, но есть люди, которые способствуют моему восхождению к каким-то титулам в моей карьере", - сказал Усик и добавил, что к своей победе относится спокойно.

"Очень спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом. Получилось и слава Богу. Кубок Мохаммеда Али достаточно большой, мы не рискнули брать с собой в ручную кладь или в багаж. Его на машине везет мой кум. Пояса не знаю, где-то в сумках. IBF должны новый пояс прислать, остальные где-то в сумках", - рассказал боксер.

Он отметил, что был очень удивлен поддержкой со стороны соотечественников.

"Поддержкой я был приятно удивлен. Мало того, что было много наших соотечественников, так и много местных меня поддерживало. Я аж подумал: "Ух ты, ничего себе", - сказал Александр Усик.

Видео: YouTube/"Громадське телебачення"

Кстати, Усик после боя с Гассиевым держал кулаки в ведре со льдом и благодарил Украину.

Видео: video.rbc.ua