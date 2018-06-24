"Було приємно": MELOVIN поспілкувався з Жан-Полем Готьє

Співак розповів, чим займається зараз

Відомий український співак MELOVIN зізнався про несподівані зустрічі після виступу на Євробачення 2018, на якому співак представляв Україну. Про це MELOVIN розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя".

Костя Бочаров, який відомий під сценічним псевдонімом MELOVIN повідомив, що після свого виступу на Євробачення 2018 дуже переживав, як його зустрінуть в Україні.

"Я сидів у гримерці і плакав. А потім відразу піднімаю свою команду, ми йдемо пити шампанське і вітати один одного з тим, що ми це зробили. Я дуже переживав за той момент, коли я прилечу в Україну і всі будуть тикати пальцями, говорити: "Це MELOVIN. Він зайняв сімнадцяте місце". Але такого не було. Коли ти летиш в літаку, і всі стюарди вітають тебе з перемогою для України - це круто. І ти розумієш, що тобі всього двадцять один рік, а ти таке робиш", - розповів артист.

Він зізнався, що після його виступу у нього відбулися дві зустрічі, які справили на співака враження. Перша зустріч була з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

"У нас була така мініатюра, коли я не підходив, і він так робив. Потім я стояв на вулиці, і він також виходив, побачив мене і зробив перший крок. Я ж не зовсім поганий чоловік, я так само зробив крок вперед. Ми привіталися з ним, він сказав: "У вас дуже гарна пісня, класна постановка в цьому році". Це було приємно, але є якісь свої нюанси", - зазначив Костянтин Бочаров.

Друга зустріч на нього справила більше враження. До нього за куліси прийшов французький модельєр Жан-Поль Готьє.

"Знаєш, що було приємно? Коли підходить Жан-Поль Готьє, і каже дві речі. Спочатку він запитав, чи це у мене лінза, або око. А потім він сказав, що мій підйом з рояля - це було повстання, це було круто, чудово. І ти розумієш, що журі Євробачення ніколи не прийдуть до тебе на концерт, а Жан-Поль Готьє - мабуть, десь у Франції", - повідомив MELOVIN.

Артист на даний момент знаходиться у Львові, де входить в журі конкурсу "Міс Львів". На питання про те, як він буде судити львів'янок, Костя відповів дуже неоднозначно.

"У мене протягом п'яти років була дівчина. Це була така романтична історія, яку не хочеться пам'ятати. Але мені подобаються дівчата. Я завжди підтримую тих, хто любить, у кого є серце. Хтось любить хлопців, хтось- дівчат. І це дуже важливо!" - розповів співак.

Відео: MELOVIN ("Світське життя")

До речі, MELOVIN відверто розповів про свою орієнтацію.

Чим запам'яталася українцям підготовка до Євробачення 2018