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MELOVIN откровенно рассказал о своей ориентации

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 21:51
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)

Певец ответил на вопросы о своей личной жизни

Популярный украинский певец MELOVIN, что представлял нашу страну на Евровидении 2018, рассказал о своей личной жизни, а также об отношении к ЛГБТ-сообществ. Об этом он сообщил в интервью'ю газете "Высокий Замок".

По словам певца, в Европе ему приходилось получать определенные "намеки на дружбу" от мужчин.

"слава Богу, таких сообщений в соцсетях в свой адрес не встречал. В Европе было несколько моментов с определенными намеками на дружбу", - говорит MELOVIN.

Фото: MELOVIN (РБК-Украина)

Он отметил, что положительно относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Главное, чтобы им (людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией) было хорошо и они были счастливы. Но "затянуть меня в свои сети" — никогда. Меня вообще невозможно никуда силком затащить, потому что я — сильная и уверенная в себе человек", - считает музыкант.

Также певец ответил на вопросы журналиста о своей личной жизни.

"Если бы мое сердце уже принадлежало какой-то девушке, не успел бы ни музыкой заниматься, ни подготовкой к "Евровидению". В жизни все происходит не случайно. Но невозможно предсказать, с кем я буду в будущем. Иногда случается так, что люди, которые, по логике, не должны бы быть вместе, становятся семьей. Сейчас я об этом не думаю", - признался MELOVIN.

Музыкант также рассказал о девушке своей мечты.

"Кого бы хотел видеть рядом? Девушку, которая будет настоящей, будет любить жизнь и знать, ради чего живет в этой жизни", - говорит он.

Ранее MELOVIN рассказал, почему перешел на украинский язык.

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Теги: MELOVIN
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