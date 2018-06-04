MELOVIN відверто розповів про свою орієнтацію

Співак відповів на запитання про своє особисте життя

Популярний український співак MELOVIN, що представляв нашу країну на Євробаченні 2018, розповів про своє особисте життя, а також про ставлення до ЛГБТ-спільнот. Про це він повідомив інтерв'ю газеті "Високий Замок".

За словами співака, в Європі йому доводилося отримувати певні "натяки на дружбу" від чоловіків.

"Богу дякувати, таких повідомлень у соцмережах на свою адресу не зустрічав. У Європі було кілька моментів з певними натяками на дружбу", - говорить MELOVIN.

Фото: MELOVIN (РБК-Україна)

Він відзначив, що позитивно ставиться до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

"Головне, щоб їм (людям з нетрадиційною сексуальною орієнтацією) було добре і вони були щасливими. Але "затягнути мене у свої тенета" — ніколи. Мене взагалі неможливо нікуди силоміць затягнути, бо я — сильна і впевнена у собі людина", - вважає музикант.

Також співак відповів на запитання журналіста про своє особисте життя.

"Якби моє серце вже належало якійсь дівчині, не встиг би ані музикою займатися, ані підготовкою до "Євробачення". У житті все відбувається не випадково. Але неможливо передбачити, з ким я буду у майбутньому. Іноді трапляється так, що люди, які, за логікою, не мали би бути разом, стають сім’єю. Наразі я про це не думаю", - зізнався MELOVIN.

Музикант також розповів про дівчину своєї мрії.

"Кого би хотів бачити поруч? Дівчину, яка буде справжньою, буде любити життя і знати, заради чого живе у цьому житті", - говорить він.

Раніше MELOVIN розповів, чому перейшов на українську мову.

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