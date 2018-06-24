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Интервью

"Было приятно": MELOVIN пообщался с Жан-Полем Готье

STYLERЗвёзды        24.06.2018 - 19:45
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)
Фото: MELOVIN (РБК-Украина)

Певец рассказал, чем занимается сейчас

Известный украинский певец MELOVIN признался о неожиданных встречах после выступления на Евровидение 2018, на котором певец представлял Украину. Об этом MELOVIN рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

Костя Бочаров, который известен под сценическим псевдонимом MELOVIN сообщил, что после своего выступления на Евровидение 2018 очень переживал, как его встретят в Украине.

"Я сидел в гримерке и плакал. А потом сразу поднимаю свою команду, мы идем пить шампанское и поздравлять друг друга с тем, что мы это сделали. Я очень переживал за тот момент, когда я прилечу в Украину и все будут тыкать пальцами, говорить: "Это MELOVIN. Он занял семнадцатое место". Но такого не было. Когда ты летишь в самолете, и все стюарды приветствуют тебя с победой для Украины - это круто. И ты понимаешь, что тебе всего двадцать один год, а ты такое делаешь", - рассказал артист.

Он признался, что после его выступления у него состоялись две встречи, которые произвели на певца впечатление. Первая встреча была с российским певцом Филиппом Киркоровым.

"У нас была такая миниатюра, когда я не подходил, и он так же делал. Потом я стоял на улице, и он также выходил, увидел меня и сделал первый шаг. Я же не совсем плохой человек, я так же сделал шаг вперед. Мы поздоровались с ним, он сказал: "У вас очень хорошая песня, классная постановка в этом году". Это было приятно, но есть какие-то свои нюансы", - отметил Костя Бочаров.

Вторая встреча на него произвела большее впечатление. К нему за кулисы пришел французский модельер Жан-Поль Готье.

"Знаешь, что было приятно? Когда подходит Жан-Поль Готье, и говорит две вещи. Сначала он спросил, это у меня линза, или глаз. А потом он сказал, что мой подъем с рояля - это было восстание, это было круто, великолепно. И ты понимаешь, что жюри Евровидения никогда не придут к тебе на концерт, а Жан-Поль Готье - видимо, где-то во Франции", - сообщил MELOVIN.

Артист на данный момент находится во Львове, где входит в жюри конкурса "Мисс Львов". На вопрос о том, как он будет судить львовянок, Костя ответил очень неоднозначно.

 "У меня в течение пяти лет была девушка. Это была такая романтическая история, которую не хочется помнить. Но мне нравятся девушки. Я всегда поддерживаю тех, кто любит, у кого есть сердце. Кто-то любит ребят, кто-то - девушек. И это очень важно!" - рассказал певец.

Видео: MELOVIN ("Светская жизнь")

Кстати, MELOVIN откровенно рассказал о своей ориентации.

Чем запомнилась украинцам подготовка к Евровидению 2018

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Теги: певец, MELOVIN, светская жизнь
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