Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Було страшно горіти": Собчак підпалили під час виступу Киркорова

STYLERЗірки        09.06.2018 - 11:59
Кадр з відео (instagram.com/fkirkorov)
Кадр з відео (instagram.com/fkirkorov)

Ще одну зірку співак посадив на палю

Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров під час концерту, який був присвячений премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" спалив сукню Ксенії Собчак, а Ольгу Бузову посадив на палю. Відео з шоу опублікував Кіркоров на своїй сторінці в Instagram.

У п'ятницю, 8 червня, в Москві пройшов концерт, присвячений врученню премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація". Під час виконання свого хіта "Колір настрою синій", Філіп Кіркоров влаштував справжнє шоу перед глядачами в "Олімпійському".

Спочатку Філіп Кіркоров виконав перший куплет і приспів пісні, потім Ксенія Собчак виконала один куплет зі своєї пісні "Непопулярна", а після Ольга Бузова, яка прискакала на вручення премії на коні, виконала рядки з пісні "Мало половин".

Після цього тріо почало танцювати, а Філіп Кіркоров підпалив сукню Ксенії Собчак, яке попередньо була облита бензином.

"Не діставайся ж ти нікому!" — крикнув співак в цей момент.

Плаття Собчак спалахнуло, але вогонь не дістався до лиця виконавиці. І поруч стояв працівник сцени з вогнегасником.

Завершила виступ підтанцьовка, яка взяла на руки Ольгу Бузову і посадила її на кілок, який "проткнув" співачку наскрізь.

Ксенія Собчак поділилася своїми враженнями з передплатниками в Instagram.

"Було страшно горіти, але на репетиціях вогню було більше. Заспівати в Олімпійському з Кіркоровим", - написала екс-кандидат у президенти.

Скріншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

До речі, нещодавно ми писали про те, що Філіпа Кіркорова обікрали після концерту в Підмосков'ї.

Гей-прайд у Тель-Авіві: свято свободи (video.rbc.ua)

Пір'я і стрази: Філіпа Кіркорова обікрали після концерту в Підмосков'ї Касир Бузова і бомж Лепс: Кіркорова висміяли за новий кліп (відео)
Теги: Киркоров, Собчак, муз-тв
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся