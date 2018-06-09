"Було страшно горіти": Собчак підпалили під час виступу Киркорова

Ще одну зірку співак посадив на палю

Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров під час концерту, який був присвячений премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" спалив сукню Ксенії Собчак, а Ольгу Бузову посадив на палю. Відео з шоу опублікував Кіркоров на своїй сторінці в Instagram.

У п'ятницю, 8 червня, в Москві пройшов концерт, присвячений врученню премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація". Під час виконання свого хіта "Колір настрою синій", Філіп Кіркоров влаштував справжнє шоу перед глядачами в "Олімпійському".

Спочатку Філіп Кіркоров виконав перший куплет і приспів пісні, потім Ксенія Собчак виконала один куплет зі своєї пісні "Непопулярна", а після Ольга Бузова, яка прискакала на вручення премії на коні, виконала рядки з пісні "Мало половин".

Після цього тріо почало танцювати, а Філіп Кіркоров підпалив сукню Ксенії Собчак, яке попередньо була облита бензином.

"Не діставайся ж ти нікому!" — крикнув співак в цей момент.

Плаття Собчак спалахнуло, але вогонь не дістався до лиця виконавиці. І поруч стояв працівник сцени з вогнегасником.

Публікація від Філіп Кіркоров@fkirkorov) 8 Черв 2018 в 6:53 PDT

Завершила виступ підтанцьовка, яка взяла на руки Ольгу Бузову і посадила її на кілок, який "проткнув" співачку наскрізь.

Публікація від Філіп Кіркоров@fkirkorov) 8 Черв 2018 в 6:57 PDT

Ксенія Собчак поділилася своїми враженнями з передплатниками в Instagram.

"Було страшно горіти, але на репетиціях вогню було більше. Заспівати в Олімпійському з Кіркоровим", - написала екс-кандидат у президенти.

Скріншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

До речі, нещодавно ми писали про те, що Філіпа Кіркорова обікрали після концерту в Підмосков'ї.

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