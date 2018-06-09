"Было страшно гореть": Собчак подожгли во время выступления Киркорова

Еще одну звезду певец посадил на кол

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров во время концерта, который был посвящен премии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" сжег платье Ксении Собчак, а Ольгу Бузову посадил на кол. Видео с шоу опубликовал Киркоров на своей странице в Instagram.

В пятницу, 8 июня, в Москве прошел концерт, посвященный вручению премии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". Во время исполнения своего хита "Цвет настроения синий", Филипп Киркоров устроил настоящее шоу перед зрителями в "Олимпийском".

Сначала Филипп Киркоров исполнил первый куплет песни и припев, потом Ксения Собчак исполнила один куплет из своей песни "Непопулярная", а после Ольга Бузова, которая прискакала на вручение премии на коне, исполнила строчки из своей песни "Мало половин".

После этого трио начало танцевать, а Филипп Киркоров поджег платье Ксении Собчак, которое предварительно было облито бензином.

"Не доставайся же ты никому!" — крикнул певец в этот момент.

Платье Собчак вспыхнуло, но огонь не добрался до лица исполнительницы. И рядом стоял работник сцены с огнетушителем.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июн 2018 в 6:53 PDT

Завершило выступление подтанцовка, которая взяла на руки Ольгу Бузову и усадила ее на кол, который "проткнул" певицу насквозь.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июн 2018 в 6:57 PDT

Ксения Собчак поделилась своими впечатлениями с подписчиками в Instagram.

"Было страшно гореть, но на репетициях огня было больше. Спеть в Олимпийском с Киркоровым", - написала экс-кандидат в президенты.

Скриншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

Кстати, недавно мы писали о том, что Филиппа Киркорова обокрали после концерта в Подмосковье.

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