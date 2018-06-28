Колишня Козловського влаштувала йому допит у власному шоу (відео)

Співак прокоментував чутки про його сексуальну орієнтацію

Український співак Віталій Козловський прийшов на шоу своєї колишньої нареченої Рамины Есхакзай. Під час зйомок колишні кохані з'ясовували стосунки. У соцмережі Instagram Раміна опублікувала спільне фото зі співаком і уривок з відео.

На зустріч з екс-нареченою Козловський прийшов з квітами.

Фото: Віталій Козловський та Раміна (instagram.com/raminalalala)

Колишні кохані обговорювали скандальний розрив, розбіжності, і оголені фото один одного, хоча темою зустрічі спочатку був успіх співака.

Також Козловський прокоментував висловлювання про те, що він нібито гей.

"Мені пофіг", - сказав співак (на відео 08:04).

"Я просто на це не реагую", - додав він.

Відео: Віталій Козловський і його колишня кохана Раміна (YouTube/Ходять Чутки)

Скріншот поста (instagram.com/raminalalala)

Раніше повідомлялося, що Віталій Козловський люб'язно поспілкувався з колишньою нареченою.

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