Колишня Козловського влаштувала йому допит у власному шоу (відео)

Співак прокоментував чутки про його сексуальну орієнтацію
Український співак Віталій Козловський прийшов на шоу своєї колишньої нареченої Рамины Есхакзай. Під час зйомок колишні кохані з'ясовували стосунки. У соцмережі Instagram Раміна опублікувала спільне фото зі співаком і уривок з відео.
На зустріч з екс-нареченою Козловський прийшов з квітами.
Фото: Віталій Козловський та Раміна (instagram.com/raminalalala)
Колишні кохані обговорювали скандальний розрив, розбіжності, і оголені фото один одного, хоча темою зустрічі спочатку був успіх співака.
Також Козловський прокоментував висловлювання про те, що він нібито гей.
"Мені пофіг", - сказав співак (на відео 08:04).
"Я просто на це не реагую", - додав він.
Відео: Віталій Козловський і його колишня кохана Раміна (YouTube/Ходять Чутки)
Скріншот поста (instagram.com/raminalalala)
Раніше повідомлялося, що Віталій Козловський люб'язно поспілкувався з колишньою нареченою.
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