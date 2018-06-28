Бывшая Козловского устроила ему разборки в собственном шоу (видео)

Певец прокомментировал слухи о его сексуальной ориентации
Украинский певец Виталий Козловский пришел на шоу своей бывшей невесты Рамины Эсхакзай. Во время съемок бывшие возлюбленные выясняли отношения. В соцсети Instagram Рамина опубликовала совместное фото с певцом и отрывок из видео.
На встречу с экс-невестой Козловский пришел с цветами.
Фото: Виталий Козловский и Рамина (instagram.com/raminalalala)
Бывшие возлюбленные обсуждали скандальный разрыв, разногласия, и обнаженные фото друг друга, хотя темой встречи изначально был успех певца.
Также Козловский прокомментировал высказывания о том, что он якобы гей.
"Мне пофиг", - сказал певец (на видео 08:04).
"Я просто на это все не реагирую", - добавил он.
Видео: Виталий Козловский и его бывшая возлюбленная Рамина (YouTube/Ходят Слухи)
Скриншот поста (instagram.com/raminalalala)
Ранее сообщалось, что Виталий Козловский любезно пообщался с бывшей невестой.
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