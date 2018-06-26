Виталий Козловский любезно пообщался с бывшей невестой

Фанаты предположили, что между ними прошла вражда

Украинский певец Виталий Козловский пообщался в сети с бывшей возлюбленной Раминой. Переписка появилась под фотографией певца, которую он опубликовал в своем Instagram.

Украинский певец Виталий Козловский пообщался со своей бывшей невестой посредством комментариев под своей фотографией.

Так, Виталий Козловский опубликовал фото, на которой сложил губы "уточкой" и написал совет дня.

"Вы любите целоваться? Поцелуй, как лекарство... Зацелованный человек живёт дольше... И выглядит лучше! Совет дня: Целуйтесь с любимыми!!!", - подписал снимок артист.

Скриншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)

Рамина написала в комментариях, что ей больше нравилось, когда Виталий Козловский давал советы о том, как пережить расставание. На что певец ответил смайликами.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

Позже экс-невеста артиста добавила еще один комментарий.

"Совет дня. Как в журнале "Крестьянка", - написала Рамина.

На что певец ответил, что это другой журнал.

"Рамина, не, журнал "Добрые советы", - написал Козловский и снова добавил смайлики.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

Поклонники певца сделали выводы, что Виталий и Рамина помирились, раз обмениваются шутками в комментариях.

Кроме того, многие высказали предположение, что пара может снова сойтись.

Виталий Козловский и Рамина разошлись в сентябре 2017 года. Певец сильно переживал разрыв с любимой.

Кстати, Козловский показал оригинальный костюм со своего выпускного.

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