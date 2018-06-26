Виталий Козловский любезно пообщался с бывшей невестой

Фанаты предположили, что между ними прошла вражда
Украинский певец Виталий Козловский пообщался в сети с бывшей возлюбленной Раминой. Переписка появилась под фотографией певца, которую он опубликовал в своем Instagram.
Украинский певец Виталий Козловский пообщался со своей бывшей невестой посредством комментариев под своей фотографией.
Так, Виталий Козловский опубликовал фото, на которой сложил губы "уточкой" и написал совет дня.
"Вы любите целоваться? Поцелуй, как лекарство... Зацелованный человек живёт дольше... И выглядит лучше! Совет дня: Целуйтесь с любимыми!!!", - подписал снимок артист.
Скриншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)
Рамина написала в комментариях, что ей больше нравилось, когда Виталий Козловский давал советы о том, как пережить расставание. На что певец ответил смайликами.
Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)
Позже экс-невеста артиста добавила еще один комментарий.
"Совет дня. Как в журнале "Крестьянка", - написала Рамина.
На что певец ответил, что это другой журнал.
"Рамина, не, журнал "Добрые советы", - написал Козловский и снова добавил смайлики.
Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)
Поклонники певца сделали выводы, что Виталий и Рамина помирились, раз обмениваются шутками в комментариях.
Кроме того, многие высказали предположение, что пара может снова сойтись.
Виталий Козловский и Рамина разошлись в сентябре 2017 года. Певец сильно переживал разрыв с любимой.
Кстати, Козловский показал оригинальный костюм со своего выпускного.
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