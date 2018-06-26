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Віталій Козловський люб'язно поспілкувався з колишньою нареченою

STYLERЗірки        26.06.2018 - 16:55
Фото: Віталій Козловський та Раміна (facebook/VitaliyKozlovskiy)
Фото: Віталій Козловський та Раміна (facebook/VitaliyKozlovskiy)

Фанати припустили, що між ними пройшла ворожнеча

Український співак Віталій Козловський поспілкувався в мережі з колишньою коханою Раминой. Листування з'явилося під фотографією співака, яку він опублікував у своєму Instagram.

Український співак Віталій Козловський поспілкувався зі своєю колишньою нареченою за допомогою коментарів під своєю фотографією.

Так, Віталій Козловський опублікував фото, на якій склав губи "качечкою" та написав пораду дня.

"Ви любите цілуватися? Поцілунок, як ліки... Зацілована людина живе довше... І виглядає краще! Порада дня: Цілуйтеся з коханими!!!", - підписав знімок артист.

Скріншот фото (instagram.com/vkozlovskiy)

Раміна написала в коментарях, що їй більше подобалося, коли Віталій Козловський давав поради про те, як пережити розставання. На що співак відповів смайликами.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

Пізніше екс-наречена артиста додала ще один коментар.

"Порада дня. Як у журналі "Селянка", - написала Раміна.

На що співак відповів, що це інший журнал.

"Раміна, не, журнал "Добрі поради", - написав Козловський і знову додав смайлики.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

Шанувальники співака зробили висновки, що Віталій та Раміна помирилися, раз обмінюються жартами в коментарях.

Крім того, дехто висловив припущення, що пара може знову зійтися.

Віталій Козловський та Раміна розійшлися у вересні 2017 року. Співак сильно переживав розрив з коханою.

До речі, Козловський показав оригінальний костюм зі свого випускного.

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Теги: співак, Віталій Козловський
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