"Казался очень модным": Козловский показал оригинальный костюм со своего выпускного (фото)

Артист придумал дизайн наряда самостоятельно

Украинский певец Виталий Козловский сам ридумал себе костюм на выпускной и шил его в ателье. О том, как прошел его праздник, артист рассказал KP.ua.

В школе Козловский был организатором всех праздников, потому на выпускном ему также пришлось быть и ведущим, и певцом.

"Специально для этого вечера заказал в ателье костюм, сам придумал, как он будет выглядеть, и по тем временам он мне казался очень модным. Рассуждал так: когда моя мечта сбудется и я стану артистом, смогу потом использовать его и для выступлений", - поделился артист.

Фото: Виталий Козлвоский (kp.ua)

Певец рассказал, что в школе у него была "жена"

"Выпускной был веселый – пели, танцевали… В школе у меня была подруга, с которой мы друг друга называли в шутку "муж" и "жена". С ней и еще несколькими друзьями пошли гулять, когда торжество закончилось, и долго общались о жизни, о будущем. Мне все говорили, что я стану артистом. И они как в воду глядели!" – добавил Козловский.

Фото: Виталий Козлвоский и его "жена" (kp.ua)

Ранее сообщалось, во сколько обойдется собрать школьника.

Так, вечерние платья для выпускниц в магазинах стартуют от 2-2,5 тысяч гривен. Однако это будет достаточно простой вариант – без корсета, пайеток и нарядных оборок. В некоторых торговых точках платье можно найти и за пять-шесть тысяч.

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