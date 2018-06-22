"Здавався дуже модним": Козловський показав оригінальний костюм зі свого випускного (фото)

Артист придумав дизайн наряду самостійно

Український співак Віталій Козловський сам ридумал собі костюм на випускний і шив його в ательє. Про те, як пройшло його свято, артист розповів KP.ua.

В школі Козловський був організатором всіх свят, тому на випускному йому також довелося бути і ведучим, і співаком.

"Спеціально для цього вечора замовив в ательє костюм, сам придумав, як він буде виглядати, і з тих часів він мені здавався дуже модним. Міркував так: коли моя мрія здійсниться і я буду артистом, зможу потім використовувати його і для виступів", - поділився артист.

Фото: Віталій Козлвоский (kp.ua)

Співак розповів, що в школі у нього була "дружина"

"Випускний був веселий, співали, танцювали... В школі у мене була подруга, з якою ми один одного називали жартома "чоловік" і "дружина". З нею та ще кількома друзями пішли гуляти, коли свято закінчилося, і довго спілкувалися про життя, про майбутнє. Мені всі говорили, що я буду артистом. І вони як у воду дивилися!" – додав Козловський.

Фото: Віталій Козлвоский і його "дружина" (kp.ua)

Раніше повідомлялося, скільки коштуватиме зібрати школяра.

Так, вечірні сукні для випускниць в магазинах стартують від 2-2,5 тисяч гривень. Однак це буде досить простий варіант – без корсета, паєток і ошатних воланів. У деяких торгових точках сукню можна знайти і за п'ять-шість тисяч.

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