"Чотири нареченї": Джамала розбурхала мережу фото у весільній сукні

Виконавиця відвідала популярне ток-шоу
Відома українська співачка кримськотатарського походження розбурхала шанувальників новими знімками у весільній сукні. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Дуже прикольна гра, тепер запасіться терпінням. Дуже крута провідна", - сказала вона.
Слід уточнити, що на самому знімку можна помітити відразу чотирьох дівчат, які були у весільних сукнях: телеведучу Лесю Никитюк, виконавицю Олю Полякову, Джамалу і Злату Огневич.
Фото: Джамала і українські шоувумен у весільних сукнях (instagram.com/jamalajaaa)
Також опублікувала фото і сама телеведуча проекту "Хто зверху".
Фото: зйомки популярного українського ток-шоу (instagram.com/lesia_nikituk)
У той же час користувачі мережі визнали, що Джамала виглядала "на висоті".
"4 нареченї", - сказав юзер Hrombike.
"Ви як завжди на висоті", - сказала користувач "torry32".
"Леся крута, згодна. Нові ще крутіше, і з цим навіть не посперечаєшся", - сказав юзер Юлія Штых.
"Така крута Джа. А чекати ми готові", - сказала користувач "jamala_music".
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
До речі, знаменита українська співачка Джамала привітала своїх близьких чоловіків з Днем батька. На першій фотографії зображений чоловік Джамали – Сеіт-Бекир Сулейманов. Він тримає на руках їхнього спільного сина Еміра-Рахмана, який народився 27 березня 2018 року.
На другій фотографії – батько співачки, кримський татарин Алім Айярович Джамаладинов, у якого на руках маленький онук. Батько Джамали був хоровим диригентом власного ансамблю, виконував кримськотатарську народну музику.
"День батька! Мої чоловіки. Я дуже люблю вас! Благослови вас Господь!" - так підписала знімки співачка.
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