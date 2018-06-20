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"Чотири нареченї": Джамала розбурхала мережу фото у весільній сукні

STYLERЗірки        20.06.2018 - 22:24
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Виконавиця відвідала популярне ток-шоу

Відома українська співачка кримськотатарського походження розбурхала шанувальників новими знімками у весільній сукні. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже прикольна гра, тепер запасіться терпінням. Дуже крута провідна", - сказала вона.

Слід уточнити, що на самому знімку можна помітити відразу чотирьох дівчат, які були у весільних сукнях: телеведучу Лесю Никитюк, виконавицю Олю Полякову, Джамалу і Злату Огневич.

 

Фото: Джамала і українські шоувумен у весільних сукнях (instagram.com/jamalajaaa)

Також опублікувала фото і сама телеведуча проекту "Хто зверху".

 

Фото: зйомки популярного українського ток-шоу (instagram.com/lesia_nikituk)

У той же час користувачі мережі визнали, що Джамала виглядала "на висоті".

"4 нареченї", - сказав юзер Hrombike.

"Ви як завжди на висоті", - сказала користувач "torry32".

"Леся крута, згодна. Нові ще крутіше, і з цим навіть не посперечаєшся", - сказав юзер Юлія Штых.

"Така крута Джа. А чекати ми готові", - сказала користувач "jamala_music".

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, знаменита українська співачка Джамала привітала своїх близьких чоловіків з Днем батька. На першій фотографії зображений чоловік Джамали – Сеіт-Бекир Сулейманов. Він тримає на руках їхнього спільного сина Еміра-Рахмана, який народився 27 березня 2018 року.

На другій фотографії – батько співачки, кримський татарин Алім Айярович Джамаладинов, у якого на руках маленький онук. Батько Джамали був хоровим диригентом власного ансамблю, виконував кримськотатарську народну музику.

"День батька! Мої чоловіки. Я дуже люблю вас! Благослови вас Господь!" - так підписала знімки співачка.

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Теги: співачка, Джамала, Леся Нікітюк, Оля Полякова, Злата Огневич
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