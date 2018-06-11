"Що відбувається на ТБ?!": Сніжана Єгорова звернулася до президента України

Актриса просить відреагувати на скандальне опитування в ефірі українського телеканалу

Відома українська актриса і телеведуча, автор соціального проекту "Територія позитиву" звернулася до президента України за захистом і проханням звернути на увагу на те, що відбувається на українському телебаченні. Зокрема, актриса відзначила інцидент зі скандальним опитуванням на телеканалі "Прямий" в ефірі програми "Поярковnews", де глядачів попросили обрати, кого врятувати і не дати вбити ворога: Сніжану Єгорову або її колишнього чоловіка Антіна Мухарського. Своє звернення Єгорова опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Відкритий лист президенту України Петру Порошенко. Що відбувається на телебаченні?! Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас за захистом і з проханням звернути Вашу особливу увагу на те, що останнім часом відбувається в інформаційному просторі українських медіа", - написала Єгорова.

Вона підкреслила, що активно бореться за права матерів-одиначок і права дітей. Також актриса нагадала, що є мамою п'ятьох дітей від колишнього чоловіка Антіна Мухарського.

Вона додала, що телеканал є відповідальним за скандальне опитування. І хоча редакція заявляє, що не затверджувала його, Єгорова переконана, що це брехня.

"В ефірі вищезгаданого телепроекту "Поярков Ньюз"неодноразово згадується моє прізвище, приписуючи мені дії, яких я не скоювала, і маніпулюючи моїм ім'ям в негативному, а іноді і політичному контексті, що я розцінюю як зведення особистих рахунків, знищення моєї професійної та ділової репутації , а також позбавлення мене засобів до існування з метою тиску. І в підсумку, на тлі останніх подій, пов'язаних з журналістами і громадськими діячами, заклик до мого фізичного знищення", - зазначила актриса.

Скріншоти (facebook.com/snezhana.egorova.9)

"Прошу звернути Вашу увагу, що відбуваються ці нечувані та ганебні "бойові дії" на території загальнонаціонального каналу, який на початку свого створення позиціонувався як "Розумний канал для розумних людей". В результаті таких вчинків з боку керівництва загальнонаціонального телеканалу "Прямий" я потрапила в кардіологічне відділення лікарні, а дітей змушена вивезти в безпечне місце, де їм не загрожуватиме небезпека. Шановний Петре Олексійовичу, звертаюся до Вас не тільки як до Гаранта Конституції, але і як до чоловіка та багатодітного батька, заради спільного майбутнього всіх дітей і матерів України. Крім відкритого звернення до Вас через соцмережі, направляю Вам офіційний лист з проханням:

- Захистити життя моє і моїх дітей. Оскільки честь і гідність матері і жінки - це честь і гідність держави в цілому.

- Розібратися і дати відсіч такому ганебному і кричущому явищу, як телевізійне кілерство і тролінг з метою знищення репутації в ефірі загальнонаціональних ЗМІ.

- Стати на захист моральних цінностей і підтримувати цивілізовані шляхи вирішення спірних питань, адже найголовніше для подальшого розвитку нашого суспільства - це верховенство права і закон", - написала телеведуча.

Скріншоти (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Скріншот поста (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Раніше повідомлялося, що Сніжана Єгорова опинилася в лікарні.

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