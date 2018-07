"Damn, i'm hot": Джамала поділилася гарячим відео

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зірка порадувала шанувальників нарізкою з кадрами з життя

Знаменита українська співачка кримсько-татарського походження, переможниця Євробачення 2016 Джамала поділилася підбіркою пікантних кадрів з життя, зокрема виступів, танців і моментів з шоу "Голос країни", в якій продемонструвала свою привабливість. Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На відео зібрані різні образи співачки.

"Your vision of my sexuality, damn ... i'm hot (Ваше бачення моєї сексуальності, чорт ... Я гаряча – ред.)" – написала Сусана Джамаладінова.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Лип 2018 р. о 4:31 PDT

Відео: Джамала в незвичайному образі (instagram.com/jamalajaaa)

Ролик прокоментували користувачі мережі:

"Queen of Ukraine (Королева України)".

"Сексі-шпексі".

"Приголомшлива".

"Very sexy".

"Побільше б таких нарізок".

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, співачка одружена за Бекіром Сулеймановим. Весілля відбулося в квітні 2017 року. 27 березня 2018 року Джамала народила свого першого дитини. Хлопчика назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огълы Сулейманов. Вага дитини при народженні був 3 260 грам, зріст - 53 див.

До речі, Джамала показала, як з рідними відпочиває в Туреччині.

Дізнайся більше про Джамалу (відео: STYLER.rbc.ua)