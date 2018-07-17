"Damn, i'm hot": Джамала поділилася гарячим відео

Зірка порадувала шанувальників нарізкою з кадрами з життя
Знаменита українська співачка кримсько-татарського походження, переможниця Євробачення 2016 Джамала поділилася підбіркою пікантних кадрів з життя, зокрема виступів, танців і моментів з шоу "Голос країни", в якій продемонструвала свою привабливість. Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
На відео зібрані різні образи співачки.
"Your vision of my sexuality, damn ... i'm hot (Ваше бачення моєї сексуальності, чорт ... Я гаряча – ред.)" – написала Сусана Джамаладінова.
Відео: Джамала в незвичайному образі (instagram.com/jamalajaaa)
Ролик прокоментували користувачі мережі:
"Queen of Ukraine (Королева України)".
"Сексі-шпексі".
"Приголомшлива".
"Very sexy".
"Побільше б таких нарізок".
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, співачка одружена за Бекіром Сулеймановим. Весілля відбулося в квітні 2017 року. 27 березня 2018 року Джамала народила свого першого дитини. Хлопчика назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огълы Сулейманов. Вага дитини при народженні був 3 260 грам, зріст - 53 див.
До речі, Джамала показала, як з рідними відпочиває в Туреччині.
Дізнайся більше про Джамалу (відео: STYLER.rbc.ua)