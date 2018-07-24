"Даша кілер": Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою

Астаф'єва показала вдалий косплей на героїню культового фільму 90-х
Виконавиця Даша Астаф'єва вирішила приміряти досить оригінальний образ. Так, українська співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці фото, на якому вона косплеїть на героїню фільму "Леон" – дівчинку-підлітка Матильду.
В образі Астаф'євої легко "читаються" характерні риси культової героїні "Леона" – чорне волосся з короткою стрижкою каре, круглі сонцезахисні окуляри. Також в руках Астаф'єва тримає вазон з алое – відсилання до домашнього фікусу, за яким доглядав Леон-кілер.
Також на Даші –облягаючий топ і шортики тілесного кольору. Відкрите білизна дуже вигідно підкреслює спортивну фігуру української виконавиці.
Крім того, співачка дуже забавно підписала новий знімок, звертаючись до всіх своїх хейтерів.
"Патентую свій новий хештег: #перш ніж написати коментар подивися на себе в дзеркало", - написала Даша.
Даша Астаф'єва в образі Матильди з фільму "Леон" (фото: instagram.com/da_astafieva)
Підписники співачки прийшли в захват від такого цікавого образу своєї улюблениці.
"Де твій Леон?" – посміхається jeka_skif.
"Алое – залік", - сміється tamaraguseinova.
"Матильда продовження", - пише kovalevaja.
"Чудова форма", - хвалить ejevikakondratuk.
"Розкішна фігура", - захоплюється yanuska_rodina.
Скріншот коментарів: instagram.com/da_astafieva
Нагадаємо, раніше Астаф'єва порадувала своїх шанувальників живим виконанням свого хіта - пісні "Управляй мной".
Підкреслимо, що прем'єра пісні "Управляй мной" відбулася ще в листопаді 2015 року. Музику і слова записав Роман Бабенко.
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