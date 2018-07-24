"Даша кілер": Астаф'єва в образі героїні фільму "Леон" похвалилася ідеальною фігурою

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва показала вдалий косплей на героїню культового фільму 90-х

Виконавиця Даша Астаф'єва вирішила приміряти досить оригінальний образ. Так, українська співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці фото, на якому вона косплеїть на героїню фільму "Леон" – дівчинку-підлітка Матильду.

В образі Астаф'євої легко "читаються" характерні риси культової героїні "Леона" – чорне волосся з короткою стрижкою каре, круглі сонцезахисні окуляри. Також в руках Астаф'єва тримає вазон з алое – відсилання до домашнього фікусу, за яким доглядав Леон-кілер.

Також на Даші –облягаючий топ і шортики тілесного кольору. Відкрите білизна дуже вигідно підкреслює спортивну фігуру української виконавиці.

Крім того, співачка дуже забавно підписала новий знімок, звертаючись до всіх своїх хейтерів.

"Патентую свій новий хештег: #перш ніж написати коментар подивися на себе в дзеркало", - написала Даша.

Даша Астаф'єва в образі Матильди з фільму "Леон" (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники співачки прийшли в захват від такого цікавого образу своєї улюблениці.

"Де твій Леон?" – посміхається jeka_skif.

"Алое – залік", - сміється tamaraguseinova.

"Матильда продовження", - пише kovalevaja.

"Чудова форма", - хвалить ejevikakondratuk.

"Розкішна фігура", - захоплюється yanuska_rodina.

Скріншот коментарів: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше Астаф'єва порадувала своїх шанувальників живим виконанням свого хіта - пісні "Управляй мной".

Підкреслимо, що прем'єра пісні "Управляй мной" відбулася ще в листопаді 2015 року. Музику і слова записав Роман Бабенко.

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