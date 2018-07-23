"Давати тобі Героя чи ні": Зеленський яскраво привітав Усика з перемогою (відео)

Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Шоумен звернувся до абсолютного чемпіону

Відомий український комік і телеведучий, зірка студії "Квартал 95" Володимир Зеленський привітав абсолютного чемпіона світу, українського боксера Олександра Усика з перемогою над росіянином Муратом Гассієвим в Москві. На своїй сторінці у соцмережі Facebook шоумен опублікував відео з привітанням.

"Олександр Усик, з перемогою!" – написав у публікації Зеленський.

"Дорогий ти наш, шановний спортсмен! Вітаємо тебе від усього Кварталу з офігенним боєм, з крутою перемогою!" - сказав шоумен.

"Не вітав тебе відразу після бою, тому що вважав, що цю перемогу ти повинен, насамперед, ділити зі своїми близькими, рідними, зі своєю сім'єю", - додав він.

"Зараз обговорюють герой ти України чи ні, давати тобі Героя (звання – ред.) чи ні. Ну, ти ж знаєш, що герой – це той, хто захищає гідність нашої країни, так що ти для нас – герой! Все інше неважливо. І патріот, тому що, як каже одна моя знайома, патріот України – це той, хто платить в цій країні податки", - підкреслив Зеленський.

"Так що зі святом тебе і перемог! Щасти!" - зазначив він.

Відео: Зеленський привітав Усика (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF, а також володарем трофею імені легендарного Мухаммеда Алі і першим українцем в історії, який переміг у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

До речі, в мережі Зеленського назвали новим Усиком.

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