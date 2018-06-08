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"Навіть близькі друзі нічого не знали": Світлана Лобода розповіла про вагітність

STYLERЗірки        08.06.2018 - 17:37
Фото: Світлана Лобода (instagram.com lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com lobodaofficial)

Опальна артистка відзначила, що намагалася не афішувати свою вагітність

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, і нещодавно стала мамою вдруге, розповіла про свою вагітність. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Отдохни".

Лобода зізналася, як пройшли пологи, як старша дочка Єва сприйняла новину про те, що у неї буде сестричка. Також співачка не забула згадати і про свою професійну діяльність.

Скандальна артистка відзначила, що намагалася не афішувати свою вагітність.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com lobodaofficial)

"Оскільки я не афішувала вагітність – навіть найближчі друзі нічого не знали, я і Євочці сказала про це, перебуваючи на 7-му місяці вагітності", - говорить Світлана.

Співачка відзначила, що не говорила старшій дочці про вагітність, тому що боялася, що дівчинка кому-небудь про це скаже.

"Тому що вона (старша дочка) б просто не змогла впоратися з такою радістю, і обов'язково поділилася б з кимось. Євуля весь час запитувала, чому я так поправилася, і просила мене менше їсти (сміється)", - згадує зірка.

Також вона розповіла про свою творчість.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com lobodaofficial)

"У нас виходить новий сингл SuperStar. Давно я так не кайфувала від роботи над створенням пісні. Це абсолютно нова LOBODA", – розповіла Світлана.

Раніше Світлана Лобода вразила шанувальників новим відео. Виконавиця, яка нещодавно стала мамою вдруге, показала уривок зі свого нового кліпу.

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Теги: Світлана Лобода
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