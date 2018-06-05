"Пузатики тверкают": Лобода шокировала беременными плясками (видео)

Певица показала отрывок из нового клипа

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поразила поклонников новым видео. Исполнительница, которая недавно стала мамой во второй раз, показала отрывок из своего нового клипа. Соответствующее видео опубликовано на странице звезды в соцсети Instagram.

"Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала", - написала Лобода.

"Премьера нового сингла #SuperSTAR 8 июня! На всех цифровых площадках. #суперзвезда#9ймесяц#беременностьНеболезнь", - добавила она.

Видео: Светлана Лобода - "Суперзвезда" (instagram.com/lobodaofficial)

Отрывок из клипа прокомментировали пользователи сети:

"Как обычно бунтарка".

"А как малыш? Песня круть".

"Это хорошо, что после родов опубликовано".

"Нравится! Беременность - не болезнь".

"Пузатики тверкают! Ну, это вообще".

"Мне вот просто неприятно смотреть на это, пошло и некрасиво, и я не жируха и не завистница, просто не понимаю, зачем такое показывать, тема материнства на показ надоела уже".

"Смело! Молодец".

"Никто не родил?".

"Вау, танцы беременной - это круто".

"Племя Тумба-Юмба".

"Жесть. Это типа из оперы: несмотря на то, что я беременна, я все равно классная с*чка. Выглядит отвратительно. Беременная женщина, тверкающая жопой. Все же надеюсь, что это накладной живот. если нет, то бедный ребенок".

"А не опасно ли для ребенка было делать такие движения?".

"Может вы и хотели вызвать у фанатов шок, но это уже перебор, скакать так на 9-м месяце, неужели можно так забыть о своем “интересном” положении? Что не сделают наши “супер звезды” для денег и просмотров".

"Ужас".

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Лобода вышла в свет после рождения второго ребенка.

Интересные факты о Светлане Лободе (видео: STYLER.rbc.ua)