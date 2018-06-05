"Пузатики тверкають": Лобода шокувала вагітними танцями (відео)

Співачка показала уривок з нового кліпу

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, вразила шанувальників новим відео. Виконавиця, яка нещодавно вдруге стала мамою, показала уривок зі свого нового кліпу. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"Під час зйомок цього відео жодна актриса не постраждала", - написала Лобода.

"Прем'єра нового синглу #SuperSTAR 8 червня! На всіх цифрових майданчиках. #суперзірка #9ймесяц #беременностьНеболезнь", - додала вона.

Відео: Світлана Лобода - "Суперзірка" (instagram.com/lobodaofficial)

Уривок з кліпу прокоментували користувачі мережі:

"Як зазвичай бунтарка".

"А як малюк? Пісня круть".

"Це добре, що після пологів опубліковано".

"Подобається! Вагітність - не хвороба".

"Пузатики тверкають! Ну, це взагалі".

"Мені ось просто неприємно дивитися на це, вульгарно і негарно, і я не жируха і не заздрісник, просто не розумію, навіщо таке показувати, тема материнства на показ вже набридла".

"Сміливо! Молодець".

"Ніхто не народив?".

"Вау, танці вагітної - це круто".

"Плем'я Тумба-Юмба".

"Жесть. Це типу з опери: незважаючи на те, що я вагітна, я все одно класна с*чка. Виглядає огидно. Вагітна жінка, тверкающая жопою. Все ж сподіваюся, що це накладний живіт. якщо ні, то бідна дитина".

"А чи не небезпечно для дитини було робити такі рухи?".

"Може ви і хотіли викликати у фанатів шок, але це вже перебір, скакати так на 9-му місяці, невже можна забути про свій "цікавий" стан? Що не зроблять наші "супер зірки" для грошей і переглядів".

"Жах".

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Лобода вийшла в світ після народження другої дитини.

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