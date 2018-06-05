"Пузатики тверкають": Лобода шокувала вагітними танцями (відео)

Співачка показала уривок з нового кліпу
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, вразила шанувальників новим відео. Виконавиця, яка нещодавно вдруге стала мамою, показала уривок зі свого нового кліпу. Відповідне відео було опубліковане на сторінці зірки у соцмережі Instagram.
"Під час зйомок цього відео жодна актриса не постраждала", - написала Лобода.
"Прем'єра нового синглу #SuperSTAR 8 червня! На всіх цифрових майданчиках. #суперзірка #9ймесяц #беременностьНеболезнь", - додала вона.
Відео: Світлана Лобода - "Суперзірка" (instagram.com/lobodaofficial)
Уривок з кліпу прокоментували користувачі мережі:
"Як зазвичай бунтарка".
"А як малюк? Пісня круть".
"Це добре, що після пологів опубліковано".
"Подобається! Вагітність - не хвороба".
"Пузатики тверкають! Ну, це взагалі".
"Мені ось просто неприємно дивитися на це, вульгарно і негарно, і я не жируха і не заздрісник, просто не розумію, навіщо таке показувати, тема материнства на показ вже набридла".
"Сміливо! Молодець".
"Ніхто не народив?".
"Вау, танці вагітної - це круто".
"Плем'я Тумба-Юмба".
"Жесть. Це типу з опери: незважаючи на те, що я вагітна, я все одно класна с*чка. Виглядає огидно. Вагітна жінка, тверкающая жопою. Все ж сподіваюся, що це накладний живіт. якщо ні, то бідна дитина".
"А чи не небезпечно для дитини було робити такі рухи?".
"Може ви і хотіли викликати у фанатів шок, але це вже перебір, скакати так на 9-му місяці, невже можна забути про свій "цікавий" стан? Що не зроблять наші "супер зірки" для грошей і переглядів".
"Жах".
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, Лобода вийшла в світ після народження другої дитини.
Цікаві факти про Світлану Лободу (відео: STYLER.rbc.ua)