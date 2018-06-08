"Даже близкие друзья ничего не знали": Светлана Лобода рассказала о беременности

Опальная артистка отметила, что старалась не афишировать свою беременность

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, и недавно стала мамой во второй раз, рассказала о своей беременности. Об этом она сообщила в интервью "Отдохни".

Лобода призналась, как прошли роды, как старшая дочь Ева восприняла новость о том, что у нее будет сестричка. Также певица не забыла упомянуть и о своей профессиональной деятельности.

Скандальная артистка отметила, что старалась не афишировать свою беременность.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com lobodaofficial)

"Так как я не афишировала беременность – даже самые близкие друзья ничего не знали, я и Евочке сказала об этом, будучи на 7-м месяце беременности", - говорит Светлана.

Певица призналась, что не говорила старшей дочери о беременности, потому что боялась, что девочка кому-либо об этом скажет.

"Потому что она (старшая дочь) бы просто не смогла справиться с такой радостью, и обязательно поделилась бы с кем-то. Евуля все время спрашивала, почему я так поправилась, и просила меня меньше кушать (смеется)", - вспоминает звезда.

Также она рассказала о своем творчестве.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com lobodaofficial)

"У нас выходит новый сингл SuperStar. Давно я так не кайфовала от работы над созданием песни. Это абсолютно новая LOBODA", – рассказала Светлана.

Ранее Светлана Лобода поразила поклонников новым видео. Исполнительница, которая недавно стала мамой во второй раз, показала отрывок из своего нового клипа.

Светлана Лобода: наша или не наша