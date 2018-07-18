Гроші не проблема: названо найбільш високооплачуваного актора у світі

Колаж РБК-Україна

Forbes опублікував список із сотні фінансово успішних знаменитостей

Легендарний американець Джордж Клуні став найбільш високооплачуваним актором на планеті. За інформацією журналу Forbes, голлівудський актор заробив за останній рік близько $239 млн.

Лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" отримав прибуток завдяки продажу компанії з виробництва текіли Casamigos, одним із засновників якої він був.

Другу сходинку в топ найбагатших акторів зайняв Дуейн Джонсон на прізвисько Скеля. Йому вдалося заробити "лише" $124 млн. При цьому прибуток героя "Форсажу" виріс майже в два рази в порівнянні з 2017 роком.

Ну, а третім серед акторів-багатіїв з $81 млн став Роберт Дауні-молодший, який знявся в минулому році у фільмі "Месники: Війна нескінченності".

А ось в музичній індустрії у лідери вирвалися учасники групи U2, які заробили за останній рік $118 млн. Другу сходинку з $115,5 млн зайняли британці Coldplay. А замкнув топ-3 їхній співвітчизник Ед Ширан. Молодий музикант поклав у свій гаманець понад $110 млн.

Додамо, що найбагатшою знаменитістю виявився американський боксер Флойд Мейвезер - він заробив за рік $285 млн ($275 млн з яких Мейвезер отримав за бій з Конором Макгрегором).

Скріншот (forbes.com)

Нагадаємо, що не так давно Джордж Клуні потрапив у ДТП на острові Сардинія. Представники зірки повідомили, що в даний час 57-річний актор лікується в домашніх умовах.

Відео: РБК-Україна