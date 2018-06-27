Дмитро Комаров вирушив підкорювати нову країну: що відомо про поїздку

Команда проекту "Світ навиворіт" вирушила в нову експедицію

У вівторок, 26 червня, в аеропорту Бориспіль більше п'ятиста шанувальників тревел-шоу "Світ навиворіт" зібралися для того, щоб провести ведучого Дмитра Комарова та оператора Олександра Дмитрієва в нову експедицію, яку глядачі телеканалу "1+1" побачать у новому сезоні проекту восени.

Ведучий та оператор під'їхали до терміналу аеропорту на мотоциклі, прикрашеному логотипами проекту, і з великим рюкзаком. Шанувальники чекали своїх кумирів з безліччю прапорців різних країн, намагаючись вгадати, куди ж на цей раз вирушать мандрівники.

Фото: проводи Діми та Саші в аеропорту (прес-служба)

Коли Дмитро і Олександр під'їхали, фани зустріли їх оплесками, а в момент, коли ведучий оголосив, що сьогодні команда проекту відлітає знімати новий сезон в Бразилію, шанувальники запустили в небо сотні паперових літачків.

"Якщо минулий сезон був про країну майбутнього, Японію, то в новому сезоні ми розповімо про первісні племена та дикі ритуали Бразилії. Прямо зараз ми відлітаємо до міста Доха, робимо пересадку в Сан-Паулу, потім - в місті Манаус, "столиці" Амазонії, після чого - висаджуємося глибоко в джунглях Бразилії. Ми проведемо в польоті майже три доби. І через три дні почнемо зйомки в самому серці Амазонки, в тих самих місцях, де водяться анаконди і крокодили", - розповів ведучий.

Цікаво, що прихильники проекту "Світ навиворіт" з'їхалися з усієї України, щоб побажати Дмитру Комарову та Олександру Дмитрієву удачі в новій експедиції. Під час зустрічі представник Національного реєстру рекордів України вручив ведучому нагороду за наймасовішу автограф-сесію, під час якої в рамках серії зустрічей в 19 містах України було роздано 10 185 автографів.

Фото: прихильники "Світу навиворіт" приїхали в аеропорт, щоб провести Діму в нову поїздку (прес-служба)

Ведучий-екстремал розповів, що загальна вага багажу, з яким команда "Світу навиворіт" відправляється до Бразилії, складає 256 кілограмів.

Мандрівники везуть з собою намети, спальники, обладнання для табору - все для того, щоб жити в непрохідних джунглях. Крім того, Дмитро Комаров взяв з собою до Бразилії українську калину, яку збирається посадити біля Амазонки. Не забув ведучий і свій головний талісман - український прапор, який подорожує з ним з 2004 року.

Нагадаємо, новий сезон "Світу навиворіт" про Бразилію можна буде побачити на телеканалі "1+1" восени.

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Раніше Дмитро Комаров показав своїм фанатам, як відсвяткував власне 35-річчя. "Я попросив друга-пілота позичити літак, ми стрибнули за штурвали і організували один з найкрасивіших польотів в моєму житті. Я покатав над Києвом одну зі своїх улюблених ведучих Катю Осадчу та її колегу-оператора, який все в деталях відзняв", - сказав він.

Також Комаров уточнив, що телеведуча подарувала йому "просто шикарний торт у вигляді валізи".