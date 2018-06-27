Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Дмитро Комаров вирушив підкорювати нову країну: що відомо про поїздку

STYLERЗірки        27.06.2018 - 13:09
Саша Дмитрієв і Діма Комаров (фото: прес-служба)
Саша Дмитрієв і Діма Комаров (фото: прес-служба)

Команда проекту "Світ навиворіт" вирушила в нову експедицію

У вівторок, 26 червня, в аеропорту Бориспіль більше п'ятиста шанувальників тревел-шоу "Світ навиворіт" зібралися для того, щоб провести ведучого Дмитра Комарова та оператора Олександра Дмитрієва в нову експедицію, яку глядачі телеканалу "1+1" побачать у новому сезоні проекту восени.

Ведучий та оператор під'їхали до терміналу аеропорту на мотоциклі, прикрашеному логотипами проекту, і з великим рюкзаком. Шанувальники чекали своїх кумирів з безліччю прапорців різних країн, намагаючись вгадати, куди ж на цей раз вирушать мандрівники.

 

Фото: проводи Діми та Саші в аеропорту (прес-служба)

Коли Дмитро і Олександр під'їхали, фани зустріли їх оплесками, а в момент, коли ведучий оголосив, що сьогодні команда проекту відлітає знімати новий сезон в Бразилію, шанувальники запустили в небо сотні паперових літачків.

"Якщо минулий сезон був про країну майбутнього, Японію, то в новому сезоні ми розповімо про первісні племена та дикі ритуали Бразилії. Прямо зараз ми відлітаємо до міста Доха, робимо пересадку в Сан-Паулу, потім - в місті Манаус, "столиці" Амазонії, після чого - висаджуємося глибоко в джунглях Бразилії. Ми проведемо в польоті майже три доби. І через три дні почнемо зйомки в самому серці Амазонки, в тих самих місцях, де водяться анаконди і крокодили", - розповів ведучий.

Цікаво, що прихильники проекту "Світ навиворіт" з'їхалися з усієї України, щоб побажати Дмитру Комарову та Олександру Дмитрієву удачі в новій експедиції. Під час зустрічі представник Національного реєстру рекордів України вручив ведучому нагороду за наймасовішу автограф-сесію, під час якої в рамках серії зустрічей в 19 містах України було роздано 10 185 автографів.

 

Фото: прихильники "Світу навиворіт" приїхали в аеропорт, щоб провести Діму в нову поїздку (прес-служба)

Ведучий-екстремал розповів, що загальна вага багажу, з яким команда "Світу навиворіт" відправляється до Бразилії, складає 256 кілограмів.

Мандрівники везуть з собою намети, спальники, обладнання для табору - все для того, щоб жити в непрохідних джунглях. Крім того, Дмитро Комаров взяв з собою до Бразилії українську калину, яку збирається посадити біля Амазонки. Не забув ведучий і свій головний талісман - український прапор, який подорожує з ним з 2004 року.

Нагадаємо, новий сезон "Світу навиворіт" про Бразилію можна буде побачити на телеканалі "1+1" восени.

Рекомендуємо до перегляду:

Раніше Дмитро Комаров показав своїм фанатам, як відсвяткував власне 35-річчя. "Я попросив друга-пілота позичити літак, ми стрибнули за штурвали і організували один з найкрасивіших польотів в моєму житті. Я покатав над Києвом одну зі своїх улюблених ведучих Катю Осадчу та її колегу-оператора, який все в деталях відзняв", - сказав він.

Також Комаров уточнив, що телеведуча подарувала йому "просто шикарний торт у вигляді валізи".

"З собою 256 кілограмів багажу": Дмитро Комаров відправився в нову подорож Дмитро Комаров та Андре Тан створили трикутний глобус, що рятує життя
Теги: Мир наизнанку, Дмитрий Комаров
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся