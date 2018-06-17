"Самолет и торт-чемодан": Дмитрий Комаров ярко отпраздновал день рождения (фото)

Телеведущий одолжил у друга-пилота самолет

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал своим фанатам, как отпраздновал собственное 35-летие. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я попросил друга-пилота одолжить самолет, мы прыгнули за штурвалы и организовали один из самых красивых полетов в моей жизни. Я покатал над Киевом одну из своих любимых ведущих Катю Осадчу и ее коллегу-оператора, который все в деталях отснял", - сказал он.

Фото: скриншот поста (instagram.com/komarovmir)

Также Комаров уточнил, что телеведущая подарила ему "просто шикарный торт в виде чемодана". Он также подчеркнул, что позже расскажет подписчикам, где можно будет подарить ему "не виртуальный, а реальный подарок".

Фото: Дмитрий Комаров отметил день рождения (instagram.com/komarovmir)

На опубликованных фото видно, что Комаров с Осадчей сделали круг над Киевом, а потом ему презентовали торт с названием программы, которую он ведет. Также на нем можно заметить паспорт Украины.

Фото: Дмитрий Комаров отметил день рождение (instagram.com/komarovmir)

Кстати, украинская телеведущая Регина Тодоренко встретила свое 28-летие 14 июня. По такому поводу Тодоренко отправилась в Лондон, о чем, кстати, телеведущая говорила раньше. "Решила полететь в отпуск. Выбрала Лондон для нового путешествия, так как всегда была там проездом и толком ничего не видела", - сообщила за несколько дней до праздника Тодоренко.

Однако экс-ведущая "Орла и Решки" призналась, что столица Британии встретила ее дождливой погодой. Хотя Регина старается в этом искать положительные знаки.

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