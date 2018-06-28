"До непристойності": Віка з "НеАнгелів" показала відверте фото

Артистка порадувала фанатів новим знімком
Віка з "НеАнгелів" здивувала фанатів своїм відвертим чином. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Іноді мені здається, що в моїх жилах тече небесна вода", - підписала вона знімок.
На фото Віка позує біля басейну. На співачці - цілісний купальник з цікавим дизайном на спині. Віка стоїть спиною до камери, а тому шанувальники змогли по достоїнству оцінити її форми.
Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)
"Не знаю, як на рахунок води, Віка, але думаю ваш круглий (зад) всі без винятку оцінили", - пишуть в мережі.
"Міць", - відзначили користувачі.
"Не знаю, як на рахунок води, але форми дійсно божественні", - вважають користувачі.
"Вік, ти що робиш, люба? Зараз все мужики захлинуться слиною, бачачи таке фото", - додали вони.
"Вікторія, ви ідеальна!" - пишуть користувачі.
"До непристойності, красива! Мрія", - відзначили в мережі.
Раніше Віка з "НеАнгелів" вразила жіночним чином на сторінках глянцю.
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