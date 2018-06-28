"До неприличия": Вика из "НеАнгелов" показала откровенное фото

Артистка порадовала фанатов новым снимком

Вика из "НеАнгелов" удивила фанатов своим откровенным образом. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Иногда мне кажется, что в моих жилах течет небесная вода", - подписала она снимок.

На фото Вика позирует около бассейна. На певице – цельный купальник с интересным дизайном на спине. Вика стоит спиной к камере, а потому поклонники смогли по достоинству оценить ее формы.

Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)

"Не знаю, как на счет воды, Вика, но думаю ваш круглый (зад) все без исключения оценили", - пишут в сети.

"Мощь", - отметили пользователи.

"Не знаю, как на счет воды, но формы действительно божественные", - считают пользователи.

"Вик, ты что творишь, дорогая? Сейчас все мужики захлебнутся слюной, видя такое фото", - добавили они.

"Виктория, вы идеальная!" – пишут юзеры.

"До неприличия, красивая! Мечта", - отметили в сети.

Ранее Вика из "НеАнгелов" поразила женственным образом на страницах глянца.

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