"До неприличия": Вика из "НеАнгелов" показала откровенное фото

Артистка порадовала фанатов новым снимком
Вика из "НеАнгелов" удивила фанатов своим откровенным образом. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Иногда мне кажется, что в моих жилах течет небесная вода", - подписала она снимок.
На фото Вика позирует около бассейна. На певице – цельный купальник с интересным дизайном на спине. Вика стоит спиной к камере, а потому поклонники смогли по достоинству оценить ее формы.
Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)
"Не знаю, как на счет воды, Вика, но думаю ваш круглый (зад) все без исключения оценили", - пишут в сети.
"Мощь", - отметили пользователи.
"Не знаю, как на счет воды, но формы действительно божественные", - считают пользователи.
"Вик, ты что творишь, дорогая? Сейчас все мужики захлебнутся слюной, видя такое фото", - добавили они.
"Виктория, вы идеальная!" – пишут юзеры.
"До неприличия, красивая! Мечта", - отметили в сети.
Ранее Вика из "НеАнгелов" поразила женственным образом на страницах глянца.
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