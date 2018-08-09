"Гідний поваги": екс-учасник DZIDZIO пояснив феномен популярності Олега Винника

Фото: Олег Винник (РБК-Україна, Віталій Носач)

Олег Винник та Ірина Федишин - це музика для людей, вважає музикант

Екс-клавішник DZIDZIO Назарій Гук (Julik) пояснив феномен популярності Олега Винника та Ірини Федишин.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю для Styler.

Як би не ставилися до Олега Винника, проте Назар згадує його як доречний приклад, коли можна заробляти чималі гроші в Україні, маючи чисто українську аудиторію і не гастролюючи по Росії.

"Винник та Ірина Федишин, я вважаю, - це музика для людей. Ми ж не можемо відкинути або проігнорувати те, що люблять люди. Навіть наша народна музика - це мелодійна музика, яка побудована, як правило, на співі терцією, двоголоссі. Це мелодійне двоголосся. Ніяких дивних ладів або альтерацій", - говорить музикант.

Він вважає: велике значення для популярності мають слова пісні, які прості в сприйнятті і легко запам'ятовуються.

Фото: Екс-DZIDZIO Назар Гук (РБК-Україна, Віталій Носач)

"До того ж, це пісні про те, що близько людям, тому вони і називаються народними. Просте, смачне і мелодійне, мило-любо слухати! Так само - і з музикою Дзідзьо: він все робить просто, але при цьому дуже якісно і професійно продумує кожен момент", - говорить Назар Гук.

За словами музиканта, зазвичай прості в розумінні композиції мають значно більше шансів вибитися в перший ешелон і стати знаменитими.

"Взяти того ж Монатіка. Такого напрямку в українському шоу-бізнесі до нього не було. Або того ж Винника: він теж створює щось своє, він один такий! Він гідний поваги. Людини не було чути, а тут раз - і збирає по три стадіони у великих містах. Це треба вміти - за короткий період часу такого досягти. Люди до того йдуть все життя, але часто не можуть зібрати і двісті чоловік аудиторії, так і залишаючись невідомими", - говорить музикант.

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