"Достоин уважения": экс-участник DZIDZIO объяснил феномен популярности Олега Винника

Фото: Олег Винник (РБК-Україна, Виталий Носач)

Олег Винник и Ирина Федишин - это музыка для людей, считает музыкант

Экс-клавишник DZIDZIO Назарий Гук (Julik) пояснил феномен популярности Олега Винника и Ирины Федишин.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для Styler.

Как бы ни относились к Олегу Виннику, а Назар вспоминает его как уместный пример, когда можно зарабатывать немалые деньги в Украине, имея чисто украинскую аудиторию и не гастролируя по России.

"Винник и Ирина Федишин, я считаю, - это музыка для людей. Мы ведь не можем отбросить или проигнорировать то, что любят люди. Даже наша народная музыка - это мелодичная музыка, которая построена, как правило, на пении терцией, двухголосии. Это мелодичное двухголосие. Никаких странных ладов или альтераций”, - говорит музыкант.

Он считает: большое значение для популярности песни имеют слова, которые просты в восприятии и легко запоминаются.

Фото: Екс-DZIDZIO Назар Гук (РБК-Україна, Виталий Носач)

“К тому же, это песни о том, что близко людям, поэтому они и называются народными. Простое, вкусное и мелодичное, мило-любо слушать! Так же - и с музыкой Дзидзьо: он все делает просто, но при этом очень качественно и профессионально продумывает каждый момент", - говорит Назар Гук.

По словам музыканта, обычно простые в понимании композиции имеют значительно больше шансов выбиться в первый эшелон и стать знаменитыми.

"Взять того же Монатика. Такого направления в украинском шоу-бизнесе до него не было. Или того же Винника: он тоже создает что-то свое, он один такой! Он достоин уважения. Человека не было слышно, а тут раз - и собирает по три стадиона в крупных городах. Это надо уметь - за короткий период времени такого достичь. Люди к тому идут всю жизнь, но часто не могут собрать и двести человек аудитории, так и оставаясь неизвестными", - говорит музыкант.

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