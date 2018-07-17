"Думала Свету винесуть на станції": LOBODA показала незвичайне відео

Світлана Лобода показала як вболівальники раділи перемозі Франції на ЧС 2018
Відома українська співачка Світлана Лобода показала, як у Франції вболівальники розділяли радість від перемоги збірної Франції на чемпіонаті світу з футболу 2018, опублікувавши новий пост на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах видно, як люди у транспорті нестримно радіють такій події. Вони стрибали по вагону і кричали.
"Ось такий вчора був вечір", - підписала публікацію співачка.
Відео: Світлана Лобода і вболівальники (instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі активно коментують відеозапис зірки і жартують.
"Думала Свету винесуть на станції, ось потрапила", "Круто", "Дуже атмосферно!", "Як ви хоча б там вижили", "Надто крута", - написали шанувальники знаменитості в коментарях.
Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Варто відзначити, що в даний момент Світлана знаходиться у Франції.
Нагадаємо, що у неділю, 15 липня, відбувся фінальний матч ЧС 2018 між Францією та Хорватією. Французи перемогли з рахунком 4:2.
Раніше ми писали про те, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна засудила популярну українську співачку Тіну Кароль за те, що та різко висловилася в бік ALEKSEEVа.
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