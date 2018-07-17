"Думала Свету вынесут на станции": LOBODA показала необычное видео

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода показала как болельщики радовались победе Франции на ЧМ 2018

Известная украинская певица Светлана Лобода показала, как во Франции болельщики разделяли радость от победы сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2018, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как люди в транспорте безудержно радуются такому событию. Они прыгали по вагону и кричали.

"Вот такой вчера был вечер", - подписала публикацию певица.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 16 Июл 2018 в 6:52 PDT

Видео: Светлана Лобода и болельщики (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети активно комментируют видеозапись звезды и шутят.

"Думала Свету вынесут на станции, вот попала-то", "Круто", "Очень атмосферно!", "Как хоть вы там выжили", "Слишком крутая", - написали поклонники знаменитости в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Стоит отметить, что в данный момент Светлана находится во Франции.

Напомним, что в воскресенье, 15 июля, состоялся финальный матч ЧМ 2018 между Францией и Хорватией. Французы победили со счетом 4:2.

Ранее мы писали о том, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина осудила популярную украинскую певицу Тину Кароль за то, что та резко высказалась в сторону ALEKSEEVа.

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