"Обожнює": у Стаса П'єхи роман з молодою українкою

Фото: Стас П'єха з коханою (Колаж РБК-Україна)

Дівчина за фахом режисер

У російського естрадного співака Стаса П'єхи роман з 28-річною киянкою Єлизаветою Клюзко. Про це повідомляє "СтарХит".

Як повідомляють в оточенні артиста, з Клюзко Стас П'єха знайомий давно, а от стосунки зав'язалися восени 2017 року. Єлизавета Клюзко за фахом режисер і зі Стасом вони разом працювали над створенням кліпу "Листи календаря".

"Вони знайомі давно. Але справжні почуття спалахнули тільки рік тому. Ліза – режисер, закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення в столиці України. Вона різнобічна, мила і скромна. Поєднання цих якостей і підкупило П'єху. До речі, його сестра Еріка душі не чає в Клюзко, відноситься як до рідної! Взаєморозуміння у них на вищому рівні", - повідомили друзі з оточення співака.

Відомо, що пара провела спільну відпустку в Таїланді цієї зими. Єлизавета розповідала, що вони спали, їли і посміхалися.

Стас П'єха не афішує своє особисте життя і в соціальних мережах немає фотографій з коханою. Як стверджують джерела, вони домовилися не додавати один одного в передплатники, не лайкати пости і не залишати коментарі.

Раніше артист вже був одружений. Його дружиною стала російська модель і діджей Наталія Горчакова. Весілля відбулася восени 2014 року в найсуворішій таємниці.

Від Горчакова у П'єхи є спільна дитина – син Петро, якому на момент їх офіційної реєстрації шлюбу, вже виповнилося 7 місяців. Через кілька років подружжя розлучилося, так як Стас П'єха не міг поєднувати сімейні обов'язки та творчі плани.

До речі, ми писали про те, що Стас П'єха опублікував фотографії свого підрослого сина.

А також, що російський співак Влад Топалов зробив пропозицію українській ведучій Регіні Тодоренко.

Відео: РБК-Україна