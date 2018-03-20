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"Двадцять п'ятий кадр працює": Макаревич пояснив росіянам, кого назвав "злісними дебілами"

STYLERЗірки        20.03.2018 - 13:31
Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)
Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Музиканта засуджують за образливе висловлювання

Відомий російський музикант, лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич обурив співвітчизників висловлювання в мережі про "злісних дебилів". Він вирішив пояснити свої слова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні з ранку раптом почав розриватися телефон - журналісти з далекої Батьківщини. "Андрій Вадимович, а ви б не могли прокоментувати...". Оскільки ми з "Машиною" знаходилися в дорозі з Чикаго в Торонто, я на цьому місці їх чемно зупиняв і пояснював, що з причини віддаленості до коментарів не готовий", - розповів він.

"На десятому дзвінку задумався - що ж сталося? Чи не помер хто? До вечора дісталися до готелю, зайшов в мережу - ось воно що! Я, виявляється, "назвав росіян злісними дебілами"! Мене засуджують! Батько російської демократії Мілонов, титани року Скляр і Лоза! Та інші ображені представники російського народу", - зазначив він.

"А тільки даремно вони це - я такого не казав. А написав я в якомусь коментарі дослівно наступне (мова йшла про телебачення): "Мені здається, госпропаганда винайшла якийсь двадцять п'ятий кадр, що перетворює людей в злісних дебілів", - підкреслив музикант.

"Є різниця, ні? Хоча судячи по хвилі гівна, яка піднялася, - працює цей двадцять п'ятий кадр, працює", - сказав Макаревич.

Скріншот поста (facebook.com/makarevichav)

Раніше повідомлялося, що Макаревич розлютив росіян постом про Америку.

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Теги: Андрей Макаревич
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