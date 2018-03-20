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"Двадцать пятый кадр работает": Макаревич объяснил россиянам, кого назвал "злобными дебилами"

STYLERЗвёзды        20.03.2018 - 13:31
Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)
Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Музыканта осуждают за оскорбительное высказывание

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмутил соотечественников высказыванием в сети о "злобных дебилах". Он решил объяснить свои слова на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня с утра вдруг начал разрываться телефон - журналисты с далекой Родины. "Андрей Вадимович, а вы бы не могли прокомментировать...". Поскольку мы с "Машиной" находились в пути из Чикаго в Торонто, я на этом месте их вежливо останавливал и объяснял, что по причине удаленности к комментариям не готов", - рассказал он.

"На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа", - отметил он.

"А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов", - подчеркнул музыкант.

"Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает", - заключил Макаревич.

Скриншот поста (facebook.com/makarevichav)

Ранее сообщалось, что Макаревич взбесил россиян постом об Америке.

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Теги: Андрей Макаревич
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