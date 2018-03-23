"Дві красуні": Оля Полякова зі старшою донькою захопили соцмережі

Підписники засипали Полякову з дочкою компліментами
Популярна співачка, Суперблондинка української естради Оля Полякова в черговий раз поділилася з шанувальниками в мережі Іnstagram спільним селфі-фото зі своєю старшою дочкою Машею.
Зазначимо, що 2 березня Маші виповнилося 13 років.
При цьому на фотографії дуже добре видно, як сильно схожі Ольга та її дочка.
Оля Полякова з донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фанати співачки поспішили відзначити цю схожість.
"Двое из ларца - одинаковых с лица", - пише tatiana.sudakova.
"Схожі! Оченята мамыні, красуня", - комментриует oksanarit.
"Якщо б у дочки було світле волосся, так взагалі б як дві копії!" – вважає valentina_kopul.
Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками Машею і Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Донька Олі Полякової - Маша (фото: instagram.com/polyakovamusic)
До Міжнародного жіночого дня 8 Березня популярна українська співачка Оля Полякова піднесла подарунок своїм шанувальникам.
Співачка презентувала кліп на пісню "Мама". До речі, у кліпі знялися одночасно три покоління жінок сім'ї Полякової.
Нагадаємо, всесвітньо відомий французький актор Жан Рено після засніжених Карпат відвідав Київ. Styler побував на події і зміг задати Жану Рено та іншим спікерам кілька запитань