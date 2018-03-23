"Дві красуні": Оля Полякова зі старшою донькою захопили соцмережі

Підписники засипали Полякову з дочкою компліментами

Популярна співачка, Суперблондинка української естради Оля Полякова в черговий раз поділилася з шанувальниками в мережі Іnstagram спільним селфі-фото зі своєю старшою дочкою Машею.

Зазначимо, що 2 березня Маші виповнилося 13 років.

При цьому на фотографії дуже добре видно, як сильно схожі Ольга та її дочка.

Оля Полякова з донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанати співачки поспішили відзначити цю схожість.

"Двое из ларца - одинаковых с лица", - пише tatiana.sudakova.

"Схожі! Оченята мамыні, красуня", - комментриует oksanarit.

"Якщо б у дочки було світле волосся, так взагалі б як дві копії!" – вважає valentina_kopul.

Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з доньками Машею і Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Донька Олі Полякової - Маша (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До Міжнародного жіночого дня 8 Березня популярна українська співачка Оля Полякова піднесла подарунок своїм шанувальникам.

Співачка презентувала кліп на пісню "Мама". До речі, у кліпі знялися одночасно три покоління жінок сім'ї Полякової.

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