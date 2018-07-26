"Дякую, Київ!" Культові Gorillaz приємно вразили українців (фото, відео)

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/drjimjack)

Gorillaz в Києві говорили українською мовою і радували фанатів хітами

У Києві музиканти культової британської групи Gorillaz не тільки порадували відвідувачів фестивалю UPark новими піснями і перевіреними часом хітами, але і здивували знанням української мови та нарядами.

Так, під час виступу лідер гурту Деймон Албарн кілька разів повторював: "Дякую". Крім того, британець правильно вимовляв назву столиці України - "Київ".

"Ми живемо у складні для країни часи. Але нарешті ми живемо в часи, коли в своїй країні можемо сходити на Gorillaz і почути від Деймона Алберна не тільки "дякую", але і тричі "будьмо", - зазначив лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк на своїй Facebook-сторінці.

Також несподіваними стали костюми учасників Gorillaz. Наприклад, один з учасників - гітарист Джеф Вуттон - був одягнений у футболку збірної України з футболу. А басист надів олімпійку з емблемою київського "Динамо" на грудях.

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/drjimjack)

"Gorillaz, звичайно, велика машина, слабких місць в ній немає, перед всією бригадою знімаю капелюха. Але Албарн - це якийсь магічний кристал. За півтори години він був оратором, блазнем, поетом, рок-зіркою, поп-зіркою, медіумом, філософом, змученим світовою скорботою романтиком, сірим кардиналом, мрійником, хлопцем на підхваті, актором невидимого театру. Очей не відірвати. І ні одна жила не перенапружена, не скута, немов життя рівним могутнім потоком тече крізь нього. Великий. Спасибі, що приїхав", - написав журналіст Ігор Панасов.

Styler зібрав для вас найяскравіші фото і відео з виступу Gorillaz на фестивалі UPark 25 липня.

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/ololyatina)

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/__tkchv__)

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/fokov)

Gorillaz в Києві (відео: instagram.com/__tkchv__)

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/ta_zahorets)

Gorillaz в Києві (фото: instagram.com/margarita_tkachuk)

Gorillaz в Києві (відео: instagram.com/annsillec)

Нагадаємо, що названі всі учасники грандіозного проекту "Українська пісня".