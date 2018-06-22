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Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE (фото)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 10:17
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відвідала виступ Jamiroquai

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим відвідала музичний фестиваль BELIVE, на якому відбувся виступ відомого британського гурту, легенди джаз-фанку Jamiroquai. Відповідні кадри Сусана Джамаладінова опублікувала в Stories на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Українська зірка вирушила на НСК "Олімпійський", де танцювала разом з чоловіком та друзями. Вона поділилася кількома відео з виступу колективу на чолі з його солістом Джей Кеєм.

Для заходу співачка віддала перевагу повсякденному образу. Вона обрала вбрання з відкритими плечима і одягла кепку кольору хакі. Образ співачка доповнила сережками у формі кілець, а волосся зібрала на потилиці.

Скріншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот (instagram.com/s_bekir)

До речі, Ані Лорак засвітилася на фестивалі в Києві.

Дізнайся більше про Джамалу (відео: STYLER.rbc.ua)

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