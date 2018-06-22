Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE (фото)

Співачка відвідала виступ Jamiroquai

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим відвідала музичний фестиваль BELIVE, на якому відбувся виступ відомого британського гурту, легенди джаз-фанку Jamiroquai. Відповідні кадри Сусана Джамаладінова опублікувала в Stories на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Українська зірка вирушила на НСК "Олімпійський", де танцювала разом з чоловіком та друзями. Вона поділилася кількома відео з виступу колективу на чолі з його солістом Джей Кеєм.

Для заходу співачка віддала перевагу повсякденному образу. Вона обрала вбрання з відкритими плечима і одягла кепку кольору хакі. Образ співачка доповнила сережками у формі кілець, а волосся зібрала на потилиці.

Скріншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот (instagram.com/s_bekir)

До речі, Ані Лорак засвітилася на фестивалі в Києві.

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