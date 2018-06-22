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Джамала "оторвалась" на фестивале BELIVE (фото)

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 10:17
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица посетила выступление Jamiroquai

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала вместе со своим супругом Бекиром Сулеймановым посетила музыкальный фестиваль BELIVE, на котором состоялось выступление знаменитой британской группы, легенды джаз-фанка Jamiroquai. Соответствующие кадры Сусана Джамаладинова опубликовала в Stories на своей странице в соцсети Instagram.

Украинская звезда отправилась на НСК "Олимпийский", где танцевала вместе с мужем и друзьями. Она поделилась несколькими видео с выступления группы во главе с ее солистом Джей Кеем.

Для мероприятия певица отдала предпочтение повседневному образу. Она выбрала наряд с открытыми плечами и надела кепку цвета хаки. Образ певица дополнила серьгами в форме колец, а волосы собрала на затылке.

Скриншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот (instagram.com/s_bekir)

Кстати, Ани Лорак засветилась на фестивале в Киеве.

Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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