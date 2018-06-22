Джамала "оторвалась" на фестивале BELIVE (фото)

Певица посетила выступление Jamiroquai

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала вместе со своим супругом Бекиром Сулеймановым посетила музыкальный фестиваль BELIVE, на котором состоялось выступление знаменитой британской группы, легенды джаз-фанка Jamiroquai. Соответствующие кадры Сусана Джамаладинова опубликовала в Stories на своей странице в соцсети Instagram.

Украинская звезда отправилась на НСК "Олимпийский", где танцевала вместе с мужем и друзьями. Она поделилась несколькими видео с выступления группы во главе с ее солистом Джей Кеем.

Для мероприятия певица отдала предпочтение повседневному образу. Она выбрала наряд с открытыми плечами и надела кепку цвета хаки. Образ певица дополнила серьгами в форме колец, а волосы собрала на затылке.

Скриншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот (instagram.com/s_bekir)

Кстати, Ани Лорак засветилась на фестивале в Киеве.

Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)